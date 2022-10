Alejandro alucina al saber que su cita tiene un local de ‘cruising’: «Hay noches que trabajo desnudo»

Entornointeligente.com /

L a última cita de ‘First Dates’ la protagonizaron Alejandro y Rafa y la cena no pudo ser más interesante. El segundo llegó al restaurante diciendo que era una persona muy conocida en Torremolinos , dedicada a la hostelería. Ahora lleva una discoteca, pero él mismo ha explicado que no es una convencional, sino que en ella se practica el ‘cruising’.

Carlos Sobera no sabía qué significaba y le ha pedido que le explicase mejor. Rafa le ha contado que allí se dan e ncuentros sexuales entre hombres, que son esporádicos, y en ellos no se da ninguna información al otro ni se busca tener algo más. Él asegura que allí las relaciones sexuales son más higiénicas, ya que reparten preservativos. Al propio Rafa le cansa ese tipo de encuentros y quería algo más serio, un hombre con el que compartir su vida.

Rafa confiesa que tiene un local de ‘cruising’ y Alejandro reacciona: «Me he quedado muerto» Su cita fue Alejandro , llegaba a ‘First Dates’ buscando alguien «que me dé vida» y la primera impresión al ver a Rafa ha sido muy buena, » las canas le dan rollito». Cuando se estaban conociendo, Rafa soltó la bomba: «yo tengo una discoteca de ‘ cruising ‘», su cita reaccionó: «me he quedado muerto «, ya que no le ha hecho mucha gracia el trabajo de él.

Rafa le ha seguido contando en qué consiste el ‘ cruising ‘ y que cada noche había una temática de ropa distinta y que por ello muchos días trabajaba desnudo, » pero yo ya miro a la gente de cuello para arriba, para abajo ni me fijo» . Alejandro no lo ha visto mal, y ha hecho una comparación: «Es cómo alguien que tiene un puesto de chuchería y está empachado de tanta chuche» . Ya en el reservado se han besado y han tenido claro que querían seguir conociéndose.

