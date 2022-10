Wawrinka dio la sorpresa contra Casper Ruud

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El veterano tenista suizo Stan Wawrinka, número 194 en el ranking de la ATP, sorprendió este martes al noruego Casper Ruud, tercera raqueta del circuito y segundo favorito, al que eliminó a las primeras de cambio por un doble 6-4 en el estreno de ambos en el Torneo ATP 500 de Basilea (Suiza).

Swiss bliss 🇨🇭🙃

The home fans loved seeing Stan The Man roll back the years 6-4 6-4 against Ruud @stanwawrinka | #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/UvQQYgitp3

— ATP Tour (@atptour) October 25, 2022 Motivado por jugar ante su público, al jugador local de 37 años de edad le bastó con mantener su servicio y quebrar el de su rival en los dos únicos puntos de break de los que dispuso para continuar en una competición en la que le espera en la siguiente ronda el estadounidense Brandon Nakashima, verdugo en tres sets del belga David Goffin.

En la primera vez que se enfrentaban ambos jugadores, Wawrinka se llevó la primera manga en 41 minutos tras romper el servicio de Ruud en el séptimo juego. El noruego también cedió su saque en el noveno del segundo set tras 39 minutos de brega y fue incapaz de inquietar al suizo, al que le bastó una hora y veinte minutos para lograr el pase a los octavos de final.

Además de esto, en un partido épico, el británico Andy Murray, que estuvo contra las cuerdas, remontó ante el ruso Roman Safiullin para acabar ganando por 6-7(5), 6-3 y 6-4 tras dos horas y 37 minutos y meterse en los octavos de final.

Back in Basel, back in business 👊 @andy_murray breaks the resistance of Safiullin 6-7 6-3 6-4 to book a R2 spot #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/rLNuJLRPM5

— ATP Tour (@atptour) October 25, 2022 Murray exhibió su capacidad de lucha para remontar un 1-4 adverso en el tercer set. Sumó su vigésima sexta victoria de la temporada en el circuito en su mayor cosecha de triunfos en una temporada desde las de 2016, cuando registró 78.

En su primera aparición en Basilea desde 2005, Murray jugará en octavos contra el ganador del duelo de esta noche entre el sexto cabeza de serie, el español Roberto Bautista, y serbio Laslo Djere, procedente de la previa.

El británico, número 49 del mundo, ha pasado 11 horas y 23 minutos en la pista en sus últimos cinco partidos, con cuatro de los cinco yendo al set decisivo.

EFE

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com