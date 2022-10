Tres maravillosas propuestas musicales ofrece la Sala Simón Bolívar este fin de semana

Entornointeligente.com /

Esta semana, la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música dará inicio al calendario cultural el viernes 28 de octubre, a las 5:00 p. m., con un concierto de la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar que ofrecerá un espectáculo titulado Building The Wall. Los fanáticos podrán disfrutar de un viaje por los clásicos, antes y después del muro hecho por Pink Floyd y cantar las canciones más afamadas del rock and roll, todo esto bajo la dirección de Luis Rodrigues Aray.

Este concierto se dividirá con dos partes, la primera contará en la apertura con piezas como Welcome to the jungle , Livin’ on a prayer y Detroit rock city que constituyen el repertorio frecuente de la agrupación e incluye a bandas clásicas como Guns N’ Roses, Black Sabbath, Alan Parsons Project, AC/DC y Iron Maiden.

Durante la segunda fase del concierto, la agrupación que trajo a la vida múltiples espectáculos en homenaje a bandas como The Beatles, Rolling Stones, Dream Theater; Coldplay Sinfónico y Queen Sinfónico, en esta ocasión, presentará, por primera vez, un tributo de la icónica banda Pink Floyd, enfocando el repertorio en esta agrupación, donde no podrán faltar sus temas más emblemáticos como Another brick in the wall , Mother y Confortably Numb .

Posteriormente, el sábado 29 de octubre, a las 5:00 p. m., como un intercambio cultural programado dentro de las relaciones bilaterales entre Turkiye y Venezuela, se realizará la Gala Lírica Turca, un espectáculo conducido por Abner Padrino, en el que las brillantes voces de las solistas Görkem Ezgi Yildirim, Tuğba Mankal y Ezgi Karakaya resaltarán junto a los armoniosos acordes de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

Esta gala lírica contará con la interpretación de diversas obras de los compositores Gioachino Rossini, Francesco Cilea, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Andrew Lloyd Webber, Charles Gounod, Kalman, Bizet, Strauss, Lehar, Offenbach, Velázquez y Deza; además de un repertorio donde destacan las obras Romeo et Juliette; Carmen «Seguidilla»; Semiramide y de dos piezas del folclor turco.

Para cerrar el fin de semana, la Orquesta Alma Llanera del Distrito Capital junto a su director artístico Edward Bogado ofrecerá un mágico concierto con hermosas melodías del maestro Pablo Camacaro, titulado Música, cuentos y sueños.

En este concierto, a través de un hilo musical de las composiciones de uno de los maestros más prestigiosos y reconocidos en la historia de la música tradicional venezolana, se evocarán historias, recuerdos y vivencias de las raíces de Pablo Camacaro.

La cita donde los presentes podrán disfrutar de las arpas, mandolinas, mandolas, bandolas, cuatros, guitarras, contrabajos y maracas, interpretando obras como La Negra Atilia , Señor Jou , Onda luciente , entre otras, será el domingo 30 octubre, a las 4:00 p.m.

El Sistema invita a formar parte de este fin de semana cultural que contará con medidas de bioseguridad. Aparta tu butaca Cruz-Diez, a través de Goliiive y en las taquillas de la sede principal en Caracas del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, cuyo órgano rector es la Fundación Musical Simón Bolívar, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

