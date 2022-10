Oscar Todtmann editores presenta «No estamos tan locos como la gente dice»

Entornointeligente.com /

El libro «No estamos tan locos como la gente dice» será bautizado el sábado 12 de noviembre a las 3:00 pm, hora de Venezuela. Los escritores Ricardo Ramírez Requena, Fedosy Santaella y los 10 narradores, serán los encargados de presentar este ameno libro de relatos en la librería Kalathos del Centro de Arte Los Galpones, Caracas. La ceremonia también podrá ser disfrutada vía on line a través del perfil de OT editores (@oteditores) en la plataforma Instagram.

La publicación, compilada y prologada por el escritor Fedosy Santaella, reúne una selección de nuevas voces de narradores, y está editada por el sello Oscar Todtmann editores en la colección OT Narrativa Hoy la noche será negra y blanca.

En la contratapa, Fedosy Santaella, expresa lo siguiente: «Con magnífico pulso y equilibrio entre la anécdota y el silencio, entre los principios que atrapan y los finales de golpe certero, los treinta cuentos de este libro se unen en el territorio de lo misterioso, lo fantástico, el drama humano y la acción propia del cuento. No son historias contadas al aire: todo lo contrario, están pensadas con malicia narrativa. Un buen narrador y un buen lector saben que la escritura no es cosa de delirios ni de improvisación, sino de práctica, técnica, tenacidad. Pase, querido lector, y descubra que, tal como lo dijo Bradbury: los narradores acá reunidos no están tan locos como la gente dice».

Los diez narradores incluidos en la compilación son los siguientes:

Bettina Steinhold («A fuego lento», «Cierra la boca», «Con hache y doble ene»); Cecilia Monta ñ a («Blackbird», «Los canarios de la abuela», «Volveré»); Diana Pardo («El hombre que lo sabía todo», «En esta casa ya no hay espacio», «Ruidos nocturnos»); Jimmy Rodríguez («Al fin llegaste», «Un beso sin tiempo», «Y con ustedes, Jimmy Fallon»); Mar ía Alecia Izturriaga («El club de las Buenas Vecinas», «El plan perfecto», «Fue»); Mar í a Gabriela Braz ó n («¿Qué es lo que es?», «Kópakonan», «Maleficio»); Maximilian Jecklin («Elsa», «Bach para África», «El Esfinge»); Patricia Carvallo («Aquí no ha pasado nada», «Loca por él», «Uno, dos, tres, dos, uno y así»); Pedro Luis Rosas («Autobuses», «Institutos para el Cuidado de los Hombres», «Secuestro») y Yesmaira Ben ítez Gonzá lez («La madrastra», «Las tres divinas personas», «Seda»).

La publicación estuvo bajo el cuidado del equipo editorial que conforman el novelista y poeta Fedosy Santaella, Luna Benítez, editora y periodista, y Carsten Todtmann, editor-fundador del sello editorial. El diseño corresponde a Carsten Todtmann y Pascual Estrada y la corrección a Luis Riera. El marketing editorial, difusión en medios y redes sociales están a cargo de la periodista y diseñadora María Verónica Marcano. La ilustración de Sigmund Freud de la portada es de Fedosy Santaella.

