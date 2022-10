Mineros auríferos bloquean en 16 puntos de la ciudad de La Paz en segundo día de protestas

Entornointeligente.com /

La Policía Boliviana registró 16 puntos de bloqueos en la ciudad de La Paz en la segunda jornada de protesta de los mineros auríferos que exigen atención a sus siete demandas; uno de ellos es pagar menos impuestos.

A través de sus redes sociales, la Policía Boliviana emitió esta mañana un listado de puntos de bloqueos para que los ciudadanos y conductores del transporte público tomen previsiones.

Los mineros se encuentran en las siguientes calles y avenidas: Ministerio de Trabajo, ubicado en la C/ Yanacocha Mercado; Calle Potosí, esq. Yanacocha; Av. Mcal Santa Cruz, esq. C/ Cochabamba; Av. Mariscal Santa Cruz esq. C/ Colombia; Av. Mariscal Santa Cruz esq. C/Oruro inmediaciones del Centro de Comunicaciones La Paz; Av. Mariscal Santa Cruz esq. C/Loayza, inmediaciones del Ministerio de Economía y Finanzas; Av. Camacho, esq. Bueno; Av. Camacho, altura Obelisco; Ministerio de Justicia, ubicado en la Av. 16 de Julio; Plaza del Estudiante, esq. C/ Cañada Strongest; Agencia Nacional de Hidrocarburos, ubicada en la Av. 20 de Octubre esq. Campos; Av. 6 de Agosto, esq. Campos; Fondo Nacional de Desarrollo Regional, AJAM Nacional, ubicado en la C/ Pedro Salazar; Plaza Isabel La Católica, ingreso a la C/ Pedro Salazar; Plaza Isabel La Católica, ingreso a la Av. Arce; y Plaza Adela Zamudio, Sopocachi.

La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman LP) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) convocaron a sus 1.350 cooperativas afiliadas para realizar movilizaciones desde la pasada jornada en busca de atención a sus demandas que tienen que ver con la aprobación del régimen tributario del oro para pagar menos impuestos de los que se prevé; la obtención de la personería jurídica de la Fecmabol; seguridad jurídica contra los avasallamientos; hechos irregulares en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y Senarecom; suscripción de contratos administrativos mineros por adecuación de derechos preconstituidos con la AJAM; tratamientos ambientales en las cooperativas mineras auríferas (Sernap y ABT); aprobación de la Ley del ente gestor.

El Gobierno tiene avanzado el proyecto de Ley del Oro para fortalecer las Reservas Internacionales donde se establece que las auríferas deben vender el oro al Estado.

La pasada jornada, el Gobierno propuso un impuesto del 5% por gramo comercializado al Banco Central de Bolivia, las cooperativas auríferas pretenden pagar un máximo de 4,5%.

