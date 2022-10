House of the Dragon: explicación de la muerte de Lucerys Velaryon | FAMA

Entornointeligente.com /

El pasado domingo 23 de octubre se estrenó el décimo capítulo de «House of the Dragon» («La casa del dragón»). En ese sentido, llegó a su fin la primera temporada de la precuela de «Game of Thrones» («Juego de tronos») con un emocionante episodio que nos dejó algunos momentos impactantes.

Probablemente, uno de estos fue la muerte de Lucerys Velaryon , el segundo hijo de Rhaenyra Targaryen y Laenor Velaryon. Un trágico suceso que también ocurrió en los libros de George R. R. Martin.

¿Quieres revivir este hecho clave para la trama y descubrir su significado? A continuación, conoce cuál es la explicación de la muerte de Lucerys Velaryon en la serie de HBO Max «House of the Dragon».

¿CÓMO MURIÓ LUCERYS VELARYON EN LA SERIE «HOUSE OF THE DRAGON»? En el capítulo «The Black Queen» («La Reina Negra») , Rhaenyra Targaryen decidió enviar a su hijo Lucerys a Bastión de Tormentas (Storm’s End) , con el fin de asegurar su alianza con Lord Borros Baratheon a favor de su reclamo como heredera del Trono de Hierro.

El muchacho aterrizó en estas tierras como jinete de Arrax y es allí cuando se dio cuenta de que su tío Aemond Targaryen había llegado antes, en compañía de su dragona Vhagar .

El hijo de Alicent Hightower intentó provocar a Velaryon e, incluso, comenzar una batalla. Él quería recordar que, en su infancia, Lucerys le quitó un ojo en una de sus peleas. No obstante, el Señor de la Casa Baratheon se negó al derramamiento de sangre en su hogar.

Lucerys Velaryon en Bastión de Tormentas durante el final de la primera temporada de «House of the Dragon» (Foto: HBO) Lucerys logró retirarse del lugar y montó a Arrax . Si bien su dragón era ágil, lo cierto es que el clima tormentoso no ayudó al jinete a escapar a tiempo. De esta manera, se dio cuenta de que era víctima de una persecución de Aemond y Vhagar.

Así, fueron los protagonistas de una injusta carrera, considerando que la dragona de Aemond es la más grande de todo Westeros . Al verse amenazado, Arrax decidió atacarla, frente a la negativa de su jinete.

Como represalia, y ante un asombrado Aemond , Vhagar mató a ambos contrincantes de un bocado. Por desgracia, fuimos testigos de la despedida de Lucerys de la serie de HBO.

Lucerys Velaryon como jinete de Arrax en el final de temporada de «House of the Dragon» (Foto: HBO) ¿POR QUÉ «HOUSE OF THE DRAGON» PLANTEA LA MUERTE DE LUCERYS VELARYON COMO UN ACCIDENTE? De acuerdo con el libro «Fuego y sangre» («Fire and Blood») , la muerte de Lucerys Velaryon no fue del todo clara. Mientras algunos relatos planteaban este deceso como una clara venganza de Aemond Targaryen , lo cierto es que nunca se probaron y el cuerpo del joven príncipe tampoco fue encontrado.

En ese sentido, la serie decidió que este fallecimiento fuera mostrado como un accidente, un suceso que iba a más allá de los deseos de Aemond . Según Screen Rant, esto responde a la mirada comprensiva con la que figuras como Rhaenyra y Alicent han sido tratadas en la producción.

Aunque se burló de sus sobrinos, nunca quedó evidenciado en la ficción que Aemond tenía intención de matarlos. Más allá de eso, esto también ayuda a equilibrar la balanza en favor de ambos bandos, con la futura guerra que se avecina.

Además, el hecho de que Vhagar mate a Lucerys y Arrax implica su experiencia en batalla, teniendo sentido que no acepte que ningún otro dragón la ataque. Finalmente, encaja con una de las frases que dijo alguna vez el rey Viserys I Targaryen : «La idea de que controlamos a los dragones es una ilusión» .

La reacción de Aemond Targaryen frente a la inesperada muerte de Lucerys Targaryen (Foto: HBO) ¿QUÉ SIGNIFICA LA MUERTE DE LUCERYS VELARYON PARA EL FUTURO DE «HOUSE OF THE DRAGON»? Tras esta muerte, veremos lo que nos depara en la segunda temporada del proyecto televisivo. En los textos originales, Aegon II Targaryen prepara un banquete para felicitar a su hermano por este asesinato. Aunque las cosas podrían cambiar en la serie, también es posible que Aemond admita ser el responsable del deceso de Lucerys antes que reconocer que no pudo controlar a su dragón.

Finalmente, este episodio marca el inicio oficial de la Danza de los Dragones , algo que se confirma con la reacción de Rhaenyra al enterarse de lo que ocurrió con su hijo. La paz parece haber quedado atrás en Poniente y es el turno de empezar con el conflicto.

Rhaenyra Targaryen buscará venganza en la segunda temporada de «House of the Dragon» (Foto: HBO) MÁS INFORMACIÓN SOBRE «HOUSE OF THE DRAGON» DATOS PERSONALES DE LUCERYS VELARYON Fecha de nacimiento: 115 d.C. Fecha de defunción: 129 d.C. Título: Príncipe Filiación: Casa Targaryen, Casa Velaryon Padres: Rhaenyra Targaryen y Laenor Velaryon (oficialmente) / Harwin Strong (rumor) Hermanos: Jacaerys Velaryon , Joffrey Velaryon, Aegon III Targaryen y Viserys II Targaryen Prometida: Rhaena Targaryen Dragón: Arrax Facción: Los Negros. MÁS DETALLES AQUÍ. MÁS INFORMACIÓN

