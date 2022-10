Galaxy Studio: un espacio para conocer los nuevos plegables de la Serie Z de Samsung en Caracas

Entornointeligente.com /

Samsung Electronics Co., Ltd. anunció que su nuevo Galaxy Studio estará abierto al público desde el 20 de octubre hasta el 14 de noviembre. Se trata de un centro de experiencia al aire libre en el que los visitantes pueden conocer y vivir la experiencia de los nuevos dispositivos plegables de la marca, el Galaxy Z Flip4 y Galaxy Z Fold4.

El Galaxy Studio está ubicado en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, en horario de lunes a jueves de 10:00 am a 8:00 pm; viernes y sábado de 11:00 am a 10:00 pm ,y domingos de 11:00 am a 9:00 pm.

«Estamos muy felices de ofrecer a los caraqueños y venezolanos en general, la oportunidad de interactuar con el ecosistema Galaxy a través de nuestro Galaxy Studio. Este estará abierto al público durante 25 días», manifestó Arianna Casadiego, CMO Marketing de Samsung.

Galaxy Studio: Serie Z en Venezuela

La cuarta generación de smartphones plegables innovadores, el Galaxy Z Flip4 y el Galaxy Z Fold4, ya están disponibles en el país a través de los distribuidores autorizados CLX y Daka. El Galaxy Z Flip4 está disponible en azul claro, púrpura, gris y el lujoso amarillo oro; mientras que el negro, verde y beige son los colores disponibles del Galaxy Z Fold4.

Ambos dispositivos cuentan con factores de forma a medida, experiencias personalizadas y rendimiento perfeccionado. Ahora en su cuarta generación, la serie Galaxy Z continúa rompiendo con las convenciones para ofrecer interacciones nuevas e impactantes que mejoran la vida cotidiana.

