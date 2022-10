Esteban Menis: existencialismo, pudor y humor mezclados en un nuevo unipersonal

Entornointeligente.com /

Esteban Menis , quien regresa a Montevideo el jueves a las 21.00 para presentarse en Undermovie con el unipersonal Deforme , no le gusta que sus amigos o familiares vean el show, pero eso va a cambiar en Uruguay.

Viene con su padre, quien verá el show por primera vez. El motivo, explica Menis es porque es un show que define como «bastante íntimo». «Me daba mucho pudor, pero sentía que a mi viejo le divertía. Y no solo va a venir a verlo sino que va a tener una breve participación. No sé cuántas veces se va a repetir poder compartir con tu viejo algo así», dijo.

Menis hace humor desde hace más de una década y en este tiempo además de shows de stand up como el que trae a Montevideo, tiene varias series web como la divertida Eléctrica , disponible en Youtube.

Ya sea como Jonathan Mayer, el protagonista de esa serie de comedia, o como el mismo, a Menis le gusta jugar en esa línea entre ficción y realidad. «El género de docuficción me gusta mucho. Para sublimar ciertas angustias, mi manera fue tratar de hacer comedia. Me costó mucho tiempo asumir eso porque mis estudios eran más formales cuando cursé cine. Pero me di cuenta que podía empezar a hacer comedia para, de alguna manera, reírme de un montón de cosas que de otra manera no lo podía hacer. Siempre trabajé esa línea de si es real o no, porque me interesa ese proceso de la indivisión entre si esto sucede o no. Creo que eso es un relato en sí mismo y es una manera en sí misma de ver las cosas. Esa línea la transito mucho, y en el show ni hablar», dijo.

El espectáculo que presenta se llama Deforme , y en los afiches promocionales le salen cosas distintas de su cabeza. Para Menis, es un resumen de él y el show. «Para mí la palabra deforme es un halago, no algo malo. Cuando dicen ‘qué deforme que sos’ es como un qué difícil definir eso que hacés. Cuando hacés stand up, un lugar cómodo es el de la empatía para que el espectador piense parecido a vos. A mí me gusta subvertir ese precepto y buscar cierta incomodidad o lejanía donde voy atravesando temas hasta un resultado final», dijo.

Para lograr ese cometido, Menis, fanático confeso del comediante Larry David, se pone él mismo como tema para el humor. «Para mí la comedia es primero reírte de vos. Te hacés mierda y después vas por lo demás», dijo. «No puedo decir qué boluda es esta persona, sin antes decir soy un reboludo y hablo desde mi subjetividad. Al decir que soy un miserable o un idiota, y desde mi idiotez pienso esto, esto y esto, me parece más divertido. Y el show tiene eso que me permite hablar de mi pareja, de mi viejo, de mí, de la paternidad. Esos lugares clásicos que sirven de puntapié para ahondar mejor en todo eso».

Esteban Menis El humor de Menis atraviesa temas convencionales como la pareja, la paternidad, pero también cuestiones existenciales que, dijo, comenzaron cuando después que cumplió 30 años y había terminado la facultad. La llegada de Internet le permitió bucear en la comedia. Fue gracias a una serie de cortometrajes que hizo que entendió que su camino era el humor.

«Yo me analicé toda la vida, mi hermana es psicóloga y para mí el análisis es algo importante, entonces tengo mucha sensibilidad por entender quién está del otro lado, con quién estoy hablando», dijo Menis. «Ahí arrancó esto, cuando me sentí tranquilo, que no tenía que hacer un snob tratando de hacer cosas serias y sino hacer lo que me gustaría hacer, aunque tal vez no fuera lo que mejor me sale o lo que más guita me da».

—Me quedó sonando algo del inicio, ¿qué te da pudor?

—Un millón de cosas, por eso mis amigos pudieron venir a verlo recién en la octava función. Porque veo tan absurdo las cosas que hago que después me da pudor tener que hablar algo de eso con mis amigos. Después me da pudor la estupidez. Me doy cuenta muy rápido si alguien me presta atención o no, y la charla social me da fiaca. Prefiero estar en mi casa tomando mate, estar con mi novia, con nuestros hijos y se terminó. Y si pudiese hacer eso, el show y otras cosas me encantaría no tener que salir tanto.

