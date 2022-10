EPP: llevaron el ataúd de Osvaldo Villalba al Buen Pastor

Entornointeligente.com /

La convocatoria publicada entre esta tarde y esta noche en las redes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre la «Tercera Semana de Socialización de la Transformación Educativa» causó revuelo en varias instituciones educativas, muchas de las cuales no estaban al tanto de la actividad, que se prevé realizar desde mañana hasta el viernes.

Se trata de tres días «para dialogar y seguir aportando», como indicaba un comunicado de Twitter del MEC. El día 1 (mañana, 26 de octubre) estará dedicado a directores, docentes y equipo técnico, con suspensión de clases . El día 2 ( jueves, 27 de octubre) se enfocará en padres de familias y tutores.

Participar de los debates sobre Transformación Educativa no es obligatorio El día 3 (el viernes 28 de octubre) de la semana de socialización, los docentes hablarán del Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) 2040 en las aulas, con los estudiantes.

Sin embargo, la viceministra de Educación Básica, Alcira Sosa , aclaró que «no es obligatorio» para los colegios organizar la socialización y tampoco es obligatorio para padres, docentes y alumnos, participar de las actividades.

La viceministra negó que se trate de un intento desesperado de aprobar el Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) 2040. Refirió que es un espacio a la comunidad educativa para » analizar y desmitificar » aquello que fue instalado por determinados grupos. Sin embargo, si en las escuelas y colegios hay otras actividades para esta semana, la comunidad educativa puede decidir no trabajar sobre el PNTE.

Consultada sobre lo presurosa de la convocatoria, Sosa explicó que el 7 de noviembre inician los exámenes , seguido de la presentación de proyectos y actividades administrativas propias de las instituciones educativas, lo que hará casi imposible que los estudiantes, docentes y padres analicen en las aulas el documento final del PNTE antes de fin de año.

Sosa añadió que el MEC organizó la actividad en horario laboral de los docentes para comodidad de la comunidad educativa.

«Este gobierno no va a implementar la Transformación Educativa» Sosa recordó que el gobierno de Mario Abdo Benítez no será el que implemente el plan. «Vamos a entregar el documento al siguiente gobierno. Esto no se puede implementar porque no hay financiamiento», remarcó la viceministra.

La viceministra explicó también que actividades como esta se retomarán en febrero del 2023 , por lo que aquellas instituciones que tengan calendarizadas sus actividades esta semana podrán recurrir al diálogo y análisis del documento el año próximo.

«Esta es una posibilidad que damos. El MEC da el aval entre esta semana y la otra», adujo con relación a esta socialización.

¿Cómo se dará la «socialización» en las escuelas y colegios? Alcira Sosa expresó que la metodología de socialización es básicamente la lectura. «Nada se firma, todo se hace en línea», comentó. Posterior a la lectura y análisis, se incluirá una encuesta y, en el caso de menores de edad, «todo será con autorización de los padres», recalcó.

Si bien la convocatoria se dio desde el MEC a las direcciones departamentales, pasando por las supervisiones y direcciones de escuelas, hubo instituciones educativas donde sus titulares no recibieron comunicación alguna, en zonas como Liberación , Yasy Cañy, Caaguzú , Caazapá y Tobatí .

