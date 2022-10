Avanza proyecto que permite el ingreso de personas con tatuajes en la Policía

Entornointeligente.com /

Los diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobaron este martes 25 de octubre, en primer debate, el proyecto de ley 866 que permitirá el ingreso a sus filas de personal que tenga tatuajes.

Dicho proyecto modifica un artículo a la Ley 18 de 1997, que rige la Policía Nacional. Esta legislación prohíbe el ingreso de personas con tatuajes u orificios lobulares .

Según el diputado proponente, Víctor Castillo, la iniciativa busca ofrecer «la oportunidad a jóvenes con tatuajes que no infrinjan con lo establecido en el documento, que presten servicio en la Policía Nacional y que no se les discrimine por plasmar en su cuerpo este arte que se ha convertido en moda en la sociedad».

En la policía no están contentos. «Somos garantes de la Constitución y la ley. Estamos para hacerla cumplir. Pero la posición institucional es no permitir la tenencia de tatuajes. Seguimos y recomendamos que se apruebe nuestra propuesta» de rechazo, expresó el comisionado Rolando Aponte , que el pasado lunes 3 de octubre acudió a una reunión de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la AN, para analizar la propuesta de modificación.

