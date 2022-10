Westbrook señalado por el mal inicio de los Lakers

Entornointeligente.com /

LOS ÁNGELES.- Tra s su tercera derrota seguida en sus tres primeros partidos de esta temporada , Los Angeles Lakers, que vienen de un histórico fiasco el pasado curso, buscan explicaciones a su mal arranque y el nombre de Russell Westbrook ha vuelto a aparecer entre los más criticados.

El controvertido base tuvo una nueva actuación gris y acabó este domingo con 10 puntos (4 de 15 en tiros), 6 rebotes y 6 asistencias en la derrota ante los Portland Trail Blazers (104-106).

Especialmente polémicas resultaron dos acciones del base en un final muy apretado que se acabó resolviendo para los Blazers de un Damian Lillard excepcional (41 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias).

— NBA (@NBA) October 24, 2022 Cuestionado por los reporteros de la retransmisión estadounidense tras acabar el partido sobre cómo pueden lograr los Lakers su primera victoria, Westbrook dijo que no tenía «la respuesta para eso», pero aseguró que seguirán «compitiendo».

El base consiguió 19 puntos (7 de 12 en tiros) y 11 rebotes en la derrota de los Lakers ante los Golden State Warriors del partido inaugural y se estrelló con un 0 de 11 en tiros para 2 puntos en el duelo que los de púrpura y oro también perdieron este jueves ante Los Angeles Clippers.

Westbrook, que continúa en los Lakers pese a los numerosos rumores que apuntaban a una salida de la franquicia en verano, promedia 10,3 puntos (28,9 % en tiros de campo, 8,3 % en triples), 6,7 rebotes y 4,3 asistencias de media por partido tras estos tres primeros encuentros.

Todavía sin su primera victoria en el bolsillo, los Lakers afrontan ahora una semana muy complicada con dos partidos ante los Denver Nuggets del MVP Nikola Jokic y uno ante los Minnesota Timberwolves de Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert y Anthony Edwards.

