«U»-Sport Huancayo: Muerte de hincha en pleno partido causa consternación

Los equipos disputaban el primer tiempo, tras un primer gol anotado por Universitario, cuando el encuentro fue suspendido porque un espectador requería atención médica de urgencia después de haberse desvanecido en las tribunas del estadio Monumental de la ‘U’, ubicado en Lima. Uno de los amigos del fallecido, que había llegado al estadio desde el distrito sureño de Mala, lo trasladó hacia una de las ambulancias presentes en el campo, donde le dieron atención por un paro cardíaco, pero no logró ser reanimado. El delegado del partido, Luis Tumay, declaró al canal GOLPERU que la víctima fue evacuada hacia una ambulancia para ser atendido, pero que al no responder a las maniobras se declaró su deceso. En ese sentido, el encuentro será reprogramado para este lunes a las 20.00 horas con el fin de terminar el encuentro, dijo Tumay. El partido fue suspendido en el minuto 31, cuando Universitario ganaba por 1-0. Universitario marcha sexto con 29 puntos en el Clausura de la Liga 1 y sólo aspira a obtener un cupo para disputar la Copa Sudamericana el próximo año, mientras Sport Huancayo había sumado 24 enteros hasta la fecha. La Liga de Fútbol Profesional lamenta el sensible fallecimiento del hincha Álvaro Zevallos durante el encuentro entre @Universitario y @clubshuancayo . Nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos. ??? pic.twitter.com/pxsqeOwcZg

— Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) October 23, 2022 ?? Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/NNHYGdVDEa

— Universitario (@Universitario) October 23, 2022 ???? ?????????????? ???? ?????????????????????????? ????????´ ???? ??????????. ???????????????? ???? ??????, ??´??????????. ?? pic.twitter.com/U0Of7GQiGe

— Universitario (@Universitario) October 24, 2022 El Club Alianza Lima lamenta el fallecimiento de un aficionado durante el partido entre Universitario y Sport Huancayo, por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.

— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 23, 2022 (FIN) EFE/JSO Publicado: 24/10/2022

LINK ORIGINAL: Andina

