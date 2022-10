Streaming y entrevistas: La programación de este lunes 24 de octubre en EmolTV

Entornointeligente.com /

Lunes 24 de octubre 08:30 Entrevista en vivo con la presidenta del PPD, Natalia Piergentili , sobre contingencia política 09:00 Transmisión del Seminario Internacional: Estrategias para enfrentar la crisis climática. Participan Roberto Angelini , Presidente Fundación Copec-UC; Dr. Ignacio Sánchez , Rector Pontificia Universidad Católica de Chile; Dr. Robert Armstrong , Director Iniciativa de Energía del MIT; Tomas Nauclér , Líder mundial de sustentabilidad de McKinsey; Dra. Úrsula Oswald , Ex Ministra de Ambiente de México e Investigadora de la UNAM; y el Dr. Sebastián Vicuña , Director del Centro de Cambio Global UC 09:00 Transmisión de un nuevo capítulo de la Semana Económica de ICARE para abordar la coyuntura nacional en esta materia junto a destacados actores del sector 09:30 Transmisión del II° Seminario Internacional de Educación Financiera del Banco Central de Chile. Participan Rosanna Costa , Presidenta del Banco Central de Chile; Pablo García , Vicepresidente del Banco Central de Chile; Luis Felipe Céspedes , Consejero del Banco Central de Chile y un completo panel de expertos 09:30 Entrevista en vivo con el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez , sobre la situación educacional en el país 10:00 Entrevista en vivo con el socio fundador de Biósfera Austral, Diego Varela , sobre la situación del medioambiente 10:30 Entrevista en vivo con la profesora investigadora del centro de justicia constitucional UDD, Catalina Salem , sobre el proceso constituyente 12:00 Transmisión del espacio Viveros y Jardines, organizado por El Mercurio, cuya feria se realizará entre el 3 y 6 de noviembre con destacados expositores 12:00 En vivo Agenda EmolTV analiza la situación entre Rusia y Ucrania, la renuncia de Liz Truss y contingencia internacional junto a Guillermo Holzmann , analista político, consultor y académico Universidad de Valparaíso 12:30 Entrevista en vivo con el académico, director del Observatorio de la Migración Responsable y ex director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio , sobre migración 14:00 Retransmisión «En Persona: Conversaciones sobre la vida, el país y el futuro» de Icare y Emol. En esta edición, Cristián Warnken conversa con Claudio Grossman , abogado, académico y miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas 16:00 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 16:40 Transmisión de «Pabellón Motor», con todas las novedades del mundo automotriz 17:00 Retransmisión de Agenda EmolTV sobre la situación entre Rusia y Ucrania, la renuncia de Liz Truss y contingencia internacional junto a Guillermo Holzmann, analista político, consultor y académico Universidad de Valparaíso Domingo 23 de octubre 12:00 Transmisión del espacio Viveros y Jardines, organizado por El Mercurio, cuya feria se realizará entre el 3 y 6 de noviembre con destacados expositores 18:30 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 19:10 Transmisión de «Pabellón Motor», con todas las novedades del mundo automotriz 19:30 Transmisión del programa «En Persona: Conversaciones sobre la vida, el país y el futuro» de Icare y Emol. En esta edición, Cristián Warnken conversa con Claudio Grossman , abogado, académico y miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas Sábado 22 de octubre 09:30 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 10:10 Transmisión de «Pabellón Motor», con todas las novedades del mundo automotriz 12:00 Transmisión del espacio Viveros y Jardines, organizado por El Mercurio, cuya feria se realizará entre el 3 y 6 de noviembre con destacados expositores Viernes 21 de octubre 09:00 Transmisión de la IX Conferencia de Cultura Científica UNAB, evento que se ha convertido en uno de los hitos anuales más relevantes de divulgación científica en el país. Participan Tomás Errázuriz, Historiador, doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos, Investigador y Profesor Titular de Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello; y Gustavo Chiang, Biólogo marino y doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Concepción e Investigador de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Andrés Bello 10:00 Entrevista en vivo con el profesor investigador Facultad de Economía y Negocios UDD, Mauricio Rojas , sobre contingencia política y económica del país 11:00 Entrevista en vivo con el senador PPD, Ricardo Lagos Weber , sobre contingencia política

11:30 Entrevista en vivo con el secretario general del PS, Camilo Escalona , sobre contingencia política 12:00 En vivo Agenda EmolTV sobre el proceso constituyente junto a Víctor Manuel Avilés, profesor de derecho constitucional U. de Chile y director de Instituto Libertad y Francisco Zúñiga , profesor de derecho constitucional U. de Chile y presidente Asociación Chilena de Derecho Constitucional

16:00 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 16:40 Transmisión de «Pabellón Motor», con todas las novedades del mundo automotriz 17:00 Retransmisión de Agenda EmolTV s obre el proceso constituyente junto a Víctor Manuel Avilés, profesor de derecho constitucional U. de Chile y director de Instituto Libertad y Francisco Zúñiga, profesor de derecho constitucional U. de Chile y presidente Asociación Chilena de Derecho Constitucional Jueves 20 de octubre 09:00 Transmisión del Encuentro Empresarial de O’Higgins, ENEO, «Sostenibilidad y Desarrollo de las Regiones». Participan el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; ex Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno; y un panel de expertos para conversar de «Tecnologías para la Productividad», compuesto por Natalia López , Gerente de Proyectos Digitales Desarrollo País, y Felipe Cevallos , Gerente General de Reborn Electric Motors; cierra el encuentro el Ministro de Hacienda, Mario Marcel. Conduce Bárbara Briceño 10:00 Entrevista en vivo con el presidente de la SNA, Cristián Allendes , sobre Enagro 2022 y la situación de la agricultura en el país 11:00 Entrevista en vivo con el High Level Climate Action Champion COP 25, Gonzalo Muñoz , sobre la contingencia medioambiental y la futura COP 27 11:30 Transmisión del «Giving Day» de UANDES, iniciativa cuyo propósito es recaudar fondos para diversas causas generando un impacto positivo en los alumnos. Participan Mónica Gana, Fundación Casa Familia; Mario Kreutzberger, Fundación Teletón; Claudio Engel, Fundación Engel – Futuro NuMu; y Máximo Menem, Fundación Care 12:00 Entrevista en vivo con el director ejecutivo de IdeaPaís, Cristián Stewart, sobre el proceso constituyente 12:30 Transmisión del webinar «Banca y Ciberseguridad». Participan Juan Roa, Gerente de Ciberdefensa de Banco de Chile; Arturo Fuentes , Rector Instituto Profesional CIISA; Danilo Sepúlveda , Local Cibersecurity Manager Huawei Chile; Carolina Pizarro, Directora de Ciberseguridad NTT Data; y Arturo Catalán, subeditor Chile Tecnológico El Mercurio 16:00 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 16:40 Transmisión de «Pabellón Motor», con todas las novedades del mundo automotriz 17:00 En vivo Agenda Deportes EmolTV junto a Carlos Díaz , atleta chileno y oro en los 10 mil metros planos Odesur, sobre su trayectoria, últimos logros y próximos desafíos.

Miércoles 19 de octubre 9:30 Entrevista en vivo con el economista, profesor de Maryland e investigador de Clapes UC, Sergio Urzúa , sobre la situación económica del país y contingencia 10:00 Entrevista en vivo con el ex ministro de Estado, Carlos Maldonado , sobre la contingencia política 10:30 Entrevista en vivo con el historiador de la U. Autónoma y ex cónsul en Rusia, Jorge Guzmán , sobre el conflicto en Ucrania 12:00 En vivo Agenda EmolTV conversa sobre el 18-O junto a Tomás Duval, analista político y académico de la U. Autónoma y Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile 13:30 Entrevista en vivo con el senador independiente, Juan Castro Prieto, sobre la agenda política y legislativa 16:00 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 16:40 Transmisión de «Pabellón Motor», con todas las novedades del mundo automotriz 17:00 Retransmisión de Agenda EmolTV sobre el 18-O junto a Tomás Duval , analista político y académico de la U. Autónoma y Claudia Heiss , jefa de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile 18:30 Transmisión de Encuentros El Mercurio «La revolución emocional», junto a Inma Puig , psicóloga U. de Barcelona y Mónica López , psicóloga especialista en felicidad y mindfulness. Evento con acceso restringido, compra tu entrada acá 20:00 Transmisión del encuentro de ICARE, Pacto Social: «Acuerdos que no pueden esperar – Chile: ¿Líder del crecimiento sustentable?». Participan Hernán Larraín M., abogado y político; Maisa Rojas , Ministra de Medio Ambiente; y Hans Eben , Líder del Grupo Compromiso Cambio Climático

Martes 18 de octubre 08:30 Transmisión del webinar de Sofofa «Desafíos laborales en un mundo de rápidas transformaciones». Participan Paula Muñoz , gerenta de Gestión y Personas en Caja 18; Giorgio Boccardo, subsecretario del Trabajo; y Raphael Bergoeing , presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y académico de la Universidad de Chile 08:30 Entrevista en vivo con la directora de pregrado de la facultad de Derecho UAH y presidenta del directorio Servicio Jesuita a Migrantes, Macarena Rodríguez, sobre la situación migratoria del país 09:30 Entrevista en vivo con el alcalde de Colchane, Javier García , sobre la situación migratoria en la zona 11:00 Entrevista en vivo con el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, sobre contingencia 12:00 Entrevista en vivo con el gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez , sobre la situación de infancia en el país 12:30 En vivo Agenda Mirada Política EmolTV conversa junto a Hugo Herrera , profesor titular de Derecho de la UDP y autor de «Octubre en Chile», sobre el 18-o y contingencia 13:00 Entrevista de Ediciones Especiales con Xavier Rojas , Gerente de Medioambiente y Sostenibilidad de ACCIONA Energía, para abordar el proyecto de restauración ecológica realizado en la comuna de Puente Alto 13:00 Entrevista en vivo con el director WWF Chile, Ricardo Bosshard , sobre el nuevo Informe Planeta Vivo 16:00 Transmisión de «Pabellón TV», con los mejores proyectos para comprar o invertir 16:40 Transmisión de «Pabellón Motor», con todas las novedades del mundo automotriz 17:00 Retransmisión de Agenda Mirada Política EmolTV junto a Hugo Herrera , profesor titular de Derecho de la UDP y autor de «Octubre en Chile», sobre el 18-o y contingencia Lunes 17 de octubre 09:00 Transmisión de un nuevo capítulo de la Semana Económica de ICARE. Participan Jorge Quiroz, PhD en Economía. Socio Principal de Quiroz y Asociados; Klaus Schmidt – Hebbel, PhD en Economía, Consultor y Asesor Internacional; y Soledad Recabarren, Abogada, Socia en Recabarren & Asociados 09:30 Entrevista en vivo con el ex presidente Banco Central, Vittorio Corbo, sobre la situación económica del país 10:00 Entrevista en vivo con la presidenta Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial sobre seguridad, 18-O y contingencia 11:00 En vivo Agenda EmolTV conversa sobre seguridad junto a Rodrigo Ubilla, director del Área Política y Sociedad Civil LyD y Felipe Harboe, ex subsecretario del Interior 12:00 Entrevista en vivo con la socia fundadora de Punto Equality y ex ministra de Estado, Isabel Plá, sobre contingencia política 13:00 Entrevista en vivo con la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la AChM, Carolina Leitao, sobre municipalidades y contingencia 14:00 Retransmisión del programa «En Persona: Conversaciones sobre la vida, el país y el futuro» de Icare y Emol. En esta edición, Cristián Warnken conversa con Susana Claro, Profesora de la Escuela de Gobierno UC y PhD. en educación 16:00 Transmisión de «Pabellón TV» , con los mejores proyectos para comprar o invertir 16:40 Transmisión de «Pabellón Motor» , con todas las novedades del mundo automotriz 17:00 Retransmisión de Agenda EmolTV sobre seguridad junto a Rodrigo Ubilla, director del Área Política y Sociedad Civil LyD y Felipe Harboe , ex subsecretario del Interior Horarios sujetos a cambios de último minuto debido a la contingencia. ¿Encontraste algún error? Avísanos

