Semanologia: A importância económica da Cultura

Entornointeligente.com /

No passado dia 20 de outubro, o Instituto Nacional de Estatística (INE) apresentou a 2ª edição da Conta Satélite da Cultura, relativa ao triénio 2018-2020. As contas satélites são agregados estatísticos desenvolvidos a partir das Contas Nacionais e que pretendem permitir um melhor conhecimento de determinada área de atividade. A estatística, ciência que se desenvolveu ao longo dos últimos séculos, tornou-se elemento importante para a formação e avaliação de políticas públicas assim como para o trabalho de entidades privadas e esclarecimento dos cidadãos. A estatística, enquanto atividade do Estado (onde o termo vai beber a origem) implica decisões, nomeadamente, sobre o que se pergunta, o que se pesquisa. Perguntar sobre a quantificação do domínio da Cultura e a existência de dados sistémicos elaborados pela autoridade estatística nacional, só se tornou efetivo em 2015, ano no qual foi apresentada a primeira Conta Satélite da Cultura (CSC), relativa ao período 2010-2012. Tal foi possível pela minha iniciativa, enquanto membro do Governo com a tutela da Cultura, em 2013, junto do INE, para incluir a Cultura na agenda das prioridades. Tal foi possível porque o INE decidiu, efetivamente, avançar com a missão. À data, o INE estava assoberbado com diversas tarefas muito exigentes. Mas a equipa então liderada por Alda Carvalho compreendeu a importância de fornecer dados fiáveis neste domínio. E constituiu um grupo de trabalho para o efeito, que se articulou com os serviços da Cultura na definição dos parâmetros e organização dos dados. Acompanhei, pessoalmente, o processo. Os primeiros dados organizados sob a forma de Conta Satélite foram apresentados, publicamente, em julho de 2015 e permitiram uma primeira leitura relativa ao setor, em termos de qualificações, empregabilidade, remunerações, áreas de atividade, consumos das famílias, peso económico, nomeadamente.

Entretanto, os parâmetros estatísticos evoluíram, nomeadamente, no quadro da harmonização dos mesmos na União Europeia. Esta harmonização é fundamental para permitir a comparabilidade e perceber a posição relativa de cada país, melhorando as políticas europeias na perspetiva de uma EU convergente no desenvolvimento, nas oportunidades e distribuição de recursos.

Assim, os resultados da 2ª CSC não são diretamente comparáveis com os de 2015, pois há alteração de alguns parâmetros. Por exemplo, o aumento significativo de trabalhadores na área da Cultura não corresponde a um aumento percentual direto, mas, essencialmente, no alargamento do âmbito de produtos e atividades incluídos na CSC por indicação do Eurostat, a autoridade estatística da União Europeia.

Quando se preparar e apresentar a próxima edição da Conta Satélite, provavelmente, haverá, ainda, novas perspetivas, pois está em revisão pela União Europeia o conjunto de parâmetros que medem o setor cultural e criativo (CCS). Tenho tido a oportunidade de acompanhar o processo, enquanto membro do seu conselho consultivo.

Finalmente, analisando os dados agora apresentados, o que ficamos a saber sobre o período 2018-20?

Citando o INE, as atividades culturais representaram cerca de 2,37% do Valor Acrescentado Bruto (VAB). A pandemia COVID-19 teve na Cultura um impacto muito maior que na média da economia nacional. Em 2018, a cultura gerou um VAB próximo de 4,2 mil milhões de euros e abrangeu cerca de 133,6 mil empregos, representando 2,8% do emprego total. Em 2018, o domínio mais representativo em termos de unidades culturais foi o das Artes do espetáculo (31,1%). O Audiovisual e multimédia e o Interdisciplinar destacaram-se pela sua importância relativa na estrutura do VAB (24,8%) e do emprego (22,5%), respetivamente. A Difusão / Marketing foi a função mais representativa na distribuição das unidades culturais (36,2%) e do VAB (34,1%), enquanto a Produção / Divulgação assumiu a primazia na estrutura do emprego cultural (33,5%). Entre os seis países da UE com informação disponível e atualizada, Portugal surge com o menor peso relativo da cultura no VAB nacional.

Ou seja, a Cultura é um setor de atividade muito relevante na economia nacional, seja em termos de emprego, criação de riqueza e oferta, mas, em termos relativos, há muito para fazer. De facto, estamos a falar de um sector onde as oportunidades de crescimento são efetivas. Espera-se que os dados agora revelados ajudem o Estado, as empresas e a sociedade civil a promover de forma mais ativa a sua importância.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com