Rusa Natalya Antyukh pierde el oro olímpico por dopaje

La corredora rusa Natalya Antyukh fue descalificada el lunes de su victoria en los 400 metros con vallas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por dopaje y la estadounidense Lashinda Demus obtendrá la medalla de oro.

Antyukh ya cumplía una sanción de cuatro años en un caso anterior juzgado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo el año pasado que eliminó sus resultados de 2013 a 2015.

El nuevo fallo basado en evidencia histórica recuperada de una base de datos del laboratorio de pruebas de Moscú descalificó a Antyukh de todos sus eventos desde el 15 de julio de 2012 hasta el 29 de junio de 2013, detalló la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU, por sus siglas en inglés).

El 8 de agosto, en los Juegos Olímpicos de 2012, Demus terminó a 0,07 segundos de la rusa.

Ahora con 39 años, Demus está a punto de convertirse en campeona olímpica por primera vez y recibir una presea de oro del Comité Olímpico Internacional para agregarla al título mundial que ganó en 2011.

La medallista de bronce hace 10 años, la checa Zuzana Hejnová, ascenderá a plata y el bronce se lo llevará la jamaiquina Kaliese Spencer.

La AIU no especificó la evidencia contra Antyukh de la base de datos de Moscú que fue parte de un estancamiento de años entre la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y las autoridades rusas.

El más reciente caso fue procesado a nivel nacional en Rusia y puede apelarse, señaló la AIU con sede en Mónaco.

