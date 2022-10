Rishi Sunak será nuevo primer ministro de Reino Unido

Entornointeligente.com /

Es el sexto primer ministro de Reino Unido en seis años y el tercero en dos meses, en medio de una crisis política.

El exministro de Finanzas británico, el multimillonario Rishi Sunak, se convertirá en primer ministro del Reino Unido después de que la penúltima contendiente en liza para liderar el Partido Conservador, Penny Mordaunt, se uniera al expremier Boris Johnson en su retiro y no quedara otro candidato.

LEA TAMBIÉN:

Comienza proceso para designar primer ministro de Reino Unido

En un reconocimiento de que no había alcanzado el umbral necesario de 100 parlamentarios para progresar, dos minutos antes de que cerrara el proceso de nominación en los tories, Mordaunt tuiteó que se había retirado y que Sunak tenía su «total apoyo».

Cinco minutos después, el presidente del Comité Conservador de 1922, Graham Brady, anunció formalmente el resultado: «Puedo confirmar que tenemos una única nominación válida, y Rishi Sunak es elegido líder del Partido Conservador».

pic.twitter.com/w76rEvJdyQ

— Penny Mordaunt (@PennyMordaunt) October 24, 2022 Sunak asumirá formalmente como primer ministro de manera inminente, muy probablemente el martes, momento en el que la renunciante Liz Truss habría cumplido 50 días en el cargo.

El exministro de Finanzas que quedó en segundo lugar en la competencia por el liderazgo contra Truss en el verano, se había asegurado el respaldo de más de la mitad del grupo parlamentario el lunes por la mañana.

El nuevo premier, cuyos padres son de ascendencia india punjabi, se convertirá en la primera persona no blanca en convertirse en primer ministro del Reino Unido.

A statement on the Conservative Leadership Election from @DamianGreen , on behalf of the Caucus. pic.twitter.com/hT686EGuoJ

— One Nation Conservatives (@OneNationCons) October 24, 2022 No es el primer primer ministro de una minoría étnica: Benjamin Disraeli, que ocupó el cargo dos veces entre 1868 y 1880, era de ascendencia judía.

De esta manera, Sunak, se convierte en el sexto primer ministro de Reino Unido en seis años y el tercero en dos meses, en medio de una crisis política.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com