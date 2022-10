Pronósticos de Metadoro-Bitcoin se prepara para una «explosión» de volatilidad

Entornointeligente.com /

Las opiniones sobre la dirección de la próxima oleada son, como siempre, polarizadas. Los criptoentusiastas se centran en la sobreventa técnica del mercado de divisas digitales y una alta probabilidad de crecimiento, mientras que los inversores clásicos intentan ver la situación de manera más amplia, haciéndose a sí mismos y a los demás una pregunta: ¿por qué bitcoin no debería caer como todos los demás activos de riesgo durante un período de profundización de las tendencias recesivas?

Los inversores clásicos refuerzan su pesimismo sobre el futuro próximo de criptomonedas con los resultados de sus modelos macroeconómicos, en los que la probabilidad de recesión en los Estados Unidos, y por tanto en el mundo, aumentará literalmente cada mes en los próximos 6 meses. A principios de agosto, el consenso de Wall Street era de alrededor del 49 por ciento de probabilidad de recesión, pero a principios de octubre, tiene una probabilidad del 63 por ciento.

Los criptoentusiastas intentan no prestar atención al «fundamento» macroeconómico, mostrando que el mercado de criptomonedas tocaba fondo en casi el 90 % de los casos similares y pronto daba la vuelta. Desafortunadamente, todas estas estadísticas, sobre la base de las cuales se hicieron y se están haciendo los cálculos, no incluyen períodos de movimientos extremos de precios de crisis cíclicas, porque el último caso de este tipo fue hace 14 años en 2008-2009, cuando ningún mercado de criptomonedas no existía aún.

En ausencia de alguna oportunidad para corregir esta vulnerabilidad en la lógica de los seguidores del crecimiento de criptomonedas desde los niveles actuales, nos topamos con datos circunstanciales de un grave desequilibrio en el mercado. Según encuestas realizadas por plataformas criptográficas, alrededor del 46% cree que se debe comprar bitcoin ahora, alrededor del 44% cree que se debe mantener la criptomoneda principal y solo el 10% está seguro que es necesario vender bitcoins.

Si extrapolamos los resultados de dichas encuestas a todo el mercado, incluso teniendo en cuenta posibles inexactitudes, vemos una situación en la que entre 80% y 90% de los participantes comerciales están seguros en el crecimiento de cotizaciones. Ojalá que así fuera, pero la práctica de cualquier inversor experimentado sugiere lo contrario. Actualmente, no hay nadie para comprar la criptomoneda, porque la gran mayoría de los inversores la compraron. Podemos esperar un drástico aumento del interés de los institucionalistas, sin embargo, si los resultados de los cálculos de los modelos macroeconómicos son correctos y llegará una recesión en los próximos 6 meses en los Estados Unidos y en la economía global, ¿realmente los institucionalistas se esforzarán para comprar los activos más riesgosos del mundo?

Teniendo en cuenta los problemas que las instituciones financieras más grandes están experimentando en las últimas semanas (los eventos en el Reino Unido y de Credit Suisse son solo la punta del iceberg), en los próximos 6 meses, es más probable que las instituciones se unan en una lucha por la liquidez que por activos riesgosos. Se verán obligados a deshacerse de los últimos y no lo harán para minimizar sus pérdidas, sino simplemente para sobrevivir.

Hasta ahora tenemos los tres bancos centrales más grandes del mundo con un enfoque agresivo (la Reserva Federal, el BCE y el Banco de Inglaterra), y no hay esperanza de alguna entrada de liquidez en los activos de riesgo, especialmente en las criptomonedas. Esta semana, tres representantes de la FED destacaron que para fines de 2022, el regulador debe elevar la tasa de interés del 3.25% al 4.75%, de lo contrario no será posible vencer la inflación. Es decir, dos pasos más de 0.75 puntos porcentuales en noviembre y diciembre son el escenario base.

Por supuesto, no se puede descartar una fuerza mayor geopolítica, como una confrontación entre los Estados Unidos y China en Taiwán, la que podría provocar una entrada significativa de fondos en criptomonedas como protección contra la fragmentación del sistema financiero en dólares . Es poco probable que alguien pueda nombrar los plazos de tal evento. Por lo tanto, es más probable que la «explosión» esperada de volatilidad de bitcoin se dirija hacia abajo, primero al siguiente nivel de soporte de $15 000 por moneda, y luego hacia abajo.

Iván Marchena, Jefe del Departamento de Análisis Metadoro https://metadoro.com/es

