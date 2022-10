ONU retira su misión contra la tortura en Australia

Entornointeligente.com /

Inspectores de Naciones Unidas indicaron que les fue negado el acceso a centro de detención donde se registraron hechos de tortura.

La Organización de las Naciones Unidas suspendió este lunes su misión contra la tortura en Australia después de que a los inspectores no se les permitiera visitar varias cárceles y centros de detención en el país.

LEA TAMBIÉN:

Australia no reconoce a Jerusalén Oeste como capital de Israel

Los inspectores de la ONU, que tenían la tarea de examinar las instalaciones como parte de un acuerdo voluntario para minimizar el maltrato de los reclusos, dijeron que tomaron la decisión después de que se les negara la admisión en»muchas cárceles y centros de detención.

El Subcomité para la Prevención de la Tortura ( SPT ), encargado de visitar las instalaciones en virtud de un acuerdo voluntario para prevenir la crueldad con los detenidos, comentó que fue imposible cumplir con su misión.

1. The United Nations has suspended its anti-torture mission to Australia after inspectors were denied access to several jails.

The UN Subcommittee on Prevention of Torture (SPT) says Australia was in clear breach of its human rights obligations. pic.twitter.com/MMZQQY1C4R

— BFM News (@NewsBFM) October 24, 2022 Las prisiones, los centros de detención juvenil y los recintos de inmigración de Australia han estado plagados de denuncias persistentes de abusos contra los derechos humanos.

Los grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por el encarcelamiento de comunidades indígenas y la detención de refugiados en el país.

Australia ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) en 2017, comprometiéndose a reformar la protección de los detenidos y hacer que las instalaciones estén sujetas a inspección.

La inspectora principal Aisha Muhammad, jueza de la Corte Suprema de Maldivas, dijo que Australia estaba «claramente violando» sus obligaciones internacionales.

Los inspectores de la ONU fueron bloqueados por Nueva Gales del Sur la semana pasada desde una pequeña cárcel de un tribunal, dijo la delegación de la ONU.

Queensland se negó a permitir que los inspectores visitaran las unidades de pacientes hospitalizados en los centros de salud mental, según el departamento de Salud de Queensland.

Solo otros tres países han tenido inspectores antitortura retrasando o posponiendo misiones: Ruanda, Azerbaiyán y Ucrania.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com