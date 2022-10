Ocho carreras y tres errores en el noveno inning sepultan a Cardenales

Entornointeligente.com /

Víctor A. Rodríguez | LA PRENSA DE LARA.- Cardenales de Lara dejó escapar una victoria en el noveno episodio y pierden 10-4 ante los Tiburones de La Guaira en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, con una victoria y una derrota, los crepusculares subieron el telón en la temporada 2022-2023 de la LVBP.

El conjunto crepuscular no solo perdió un encuentro de la peor manera, sino que también desperdició una excelente labor del abridor Raúl Rivero quien completó cinco entradas sin permitir carreras , solamente concedió cuatro inatrapables, una base por bolas y abanicó a siete contrarios.

Del quinto episodio en adelante el pitcheo larense tambaleó hasta la catástrofe del noveno capítulo.

Los larenses picarían adelante en el mismo primer episodio, Odubel Herrera no dejó terminar de llegar a la fanaticada cardenalera, cuando ya ponía a ganar al equipo con su primer cuadrangular de la temporada y con el uniforme de Lara.

Un elevado de sacrificio de Juniel Querecuto pondría la segunda en los pies de Kennys Vargas , luego en el sexto, ampliarían la ventaja con dos más.

Tiburones comenzaría su remontada con una rayita en el séptimo y otra en el octavo para ponerse cerca 4-2, hasta que llegó la pesadilla larense en el noveno.

Vicente Campos quien salió en el octavo episodio, salió también para el noveno pero recibió castigo, no pudo sacar un out en ese inning y permitió cuatro carreras, el manager interino Nelson Prada lo sacó cuando ya La Guaira había volteado el juego 5-4, Jean Machí concedió tres más, no fueron ayudados por los errores.

