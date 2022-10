Mujeres con cuento: conoce a Pía Barros la escritora, tallerista y activista feminista que sitúa a las mujeres como protagonistas en la literatura

Entornointeligente.com /

En el cuarto capítulo de Mujeres con cuento, apasionadas por la lectura conoceremos a Pía Barros, escritora, tallerista y activista feminista. Fue parte de la generación del 80 o NN. Desde sus inicios en la escritura ha situado a las mujeres como protagonistas de sus cuentos y novelas, en ellas, al igual que Pía, se rebelan contra el patriarcado. «Soy feminista ante todas las cosas y por eso me interesa más aquello que pueda compartir y trabajar con las mujeres, lo que podemos hacer para crear ese mundo en que nadie nos sobre. Me interesa ese mundo porque vengo de ahí. Del que si no creamos comunidad, moríamos». Es directora de Ediciones Asterión que publica escritura realizada por mujeres, estudios de género, sobre memoria y Derechos Humanos, haciendo también un rescate del patrimonio gráfico local. «Las mujeres necesitamos permanentemente cuestionar el lenguaje que está hecho por hombres y para hombres. Poder escribir tu historia o nombrarte con ese lenguaje es tremendamente precario porque estás inventándolo a cada rato, las mujeres somos constantes migrantes, como si hablaras traduciéndote y esa traducción para mí siempre ha sido el desafío de la escritura». Desde niña fue lectora, vivía en el campo donde no había televisión. «Desde ahí empezó mi obsesión, yo leía todo, era una psicosis de lectura. El libro era algo fascinante». Desde 1977 dirige los talleres literarios Ergo Sum en los que han participado muchas y muchos escritores de gran renombre. A Pía le interesa que en sus talleres se aprenda técnica, pero también lo que es vivir en comunidad.



