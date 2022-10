MLB: Los Astros barrieron a los Yankees

Entornointeligente.com /

Yankees no se dio por vencido y Rizzo volvió a producir una carrera, al tener un sencillo que impulsó a Bader e igualar todo en la cuarta entrada

Los Astros barrieron a los Yankees en la batalla por la Liga America en la serie (4-0) con una victoria apretada 6-5 en el Juego 4, cosechando su segunda visita consecutiva a la Serie Mundial. Además, de vencer por tercera ocasión a los del Bronx en la Serie de Campeonato.

La batalla era ganar o morir y los Yankees lo tenían claro desde el inicio. Por lo que buscaron conectar a McCullers para poder ponerse adelante en la pizarra. Stanton inauguró la noche con un sencillo a jardín derecho, que ayudó a que Bader llegara a home, mientras que Rizzo se quedó en tercera.

En el siguiente turno, Torres puso otro sencillo a jardín central generando la segunda carrera con Rizzo. Los Bombarderos del Bronx aumentaron la ventaja en la segunda baja, cuando Rizzo se apuntó un doble a jardín izquierdo y llevar a Kiner-Falefa a home para la tercera carrera.

Anthony Rizzo adds on for the @Yankees 👀 #Postseason pic.twitter.com/RckKQlQYp2

— MLB (@MLB) October 24, 2022

Lea También: Maracaibo será una de las sedes del FC Porto Dragon Force Venezuela Camp 2022

Parecía una bocanada de aire fresco para los Yankees con una cómoda ventaja, pero en la tercera alta, la fiesta se acabó, cuando Peña puso un jonrón que remolcó a Maldonado y Altuve para empatar el juego ante Cortes.

Peralta entraría en el revelo para Nueva York , pero Gurriel lo castigó para darle la voltereta 4-3, al impulsar a Álvarez.

Yankees no se dio por vencido y Rizzo volvió a producir una carrera, al tener un sencillo que impulsó a Bader e igualar todo en la cuarta entrada. En la sexta baja nuevamente Yankees tomó la ventaja con un jonrón solitario de Bader para negarse a morir.

Pero tal y como se han mostrado en postemporada, Yankees volvió a cometer errores defensivos. Peña mandó un rodado a segunda y cuando intentaron sacar a Altuve, el lanzamiento de la pelota fue muy abajo, dejando con vida al toletero de Astros.

Yordan ties it up! The @astros are relentless #postseason pic.twitter.com/Embs83Z2xa

— MLB (@MLB) October 24, 2022

Holmes tomó su lugar en la lomita sustituyendo a Loaisiga, pero fue recibido por Bregman con un sencillo para remolcar a Peña y así los Astros tomaron la ventaja nuevamente.

La novena del Bronx no bajó los brazos, pero los pitchers de los Astros fueron perfectos y ya no permitieron más daño para sellar su boleto a la Serie Mundial por segundo año consecutivo y la cuarta visita en los últimos seis años.

LINK ORIGINAL: Que Pasa

Entornointeligente.com