Michael Carrick dirigirá al Middlesbrough

LONDRES.- El Middlesbrough, del Championship (Segunda división inglesa), confirmó este lunes el fichaje como entrenador de Michael Carrick.

Carrick, exjugador del Manchester United y de la selección inglesa, sustituirá en el cargo a Chris Wilder , despedido a principios de octubre.

The club is delighted to announce the appointment of Michael Carrick as Head Coach 🤝

Welcome to #Boro , Michael! 🔴⚪️ #UTB

— Middlesbrough FC (@Boro) October 24, 2022 A sus 41 años, Carrick dirigirá al Middlesbrough después de haber sido asistente de Ole Gunnar Solskjaer en el Manchester United y haber dirigido a los ‘Diablos Rojos’ entre la marcha del noruego y la llegada de Ralf Rangnick.

El primer partido de Carrick será este sábado contra el Preston North End , con el Middlesbrough en la posición 21 de la tabla, a un punto del descenso.

El asistente de Carrick será Jonathan Woodgate , exfutbolista del Real Madrid y que ya dirigió al Middlesbrough desde junio de 2019 a junio de 2020.

