Los Astros barren a los Yankees y enfrentarán a los Filis en la Serie Mundial

NEW YORK.- Los Astros ganaron la Serie de Campeonato de la Liga Americana por barrida (4-0) y alcanzaron así su cuarta Serie Mundial en los últimos seis años y su segunda consecutiva.

El dominicano Jeremy Peña disparó un cuadrangular de tres carreras y Alex Bregman empujó la anotación de la ventaja en la séptima entrada para que los Astros de Houston lograran avanzar a la Serie Mundial al derrotar 5-6 este domingo a los Yanquis de Nueva York.

THE HOUSTON ASTROS ARE HEADED TO THE WORLD SERIES! pic.twitter.com/Cr7Gw5wies

— Houston Astros (@astros) October 24, 2022 Peña fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie de Campeonat o (17-6) con dos dobles, dos jonrones, tres anotadas y cuatro remolcadas. Con esta distinción, se convirtió en el quinto dominicano que obtiene el premio en la Serie de Campeonato junto a David Ortiz (2004), Albert Pujols (2004), Plácido Polanco (2006) y Nelson Cruz (2011).

JEREMY PEÑA IS THE ALCS MVP! pic.twitter.com/Q1kvmylooL

— Houston Astros (@astros) October 24, 2022 En el inicio, los Yanquis salieron a atacar con todo a McCullers Jr. anotando dos carreras en el primer episodio, la primera por imparable remolcador de Giancarlo Stanton y la segunda por indiscutible del venezolano Gleyber Torres . En el segundo acto, Anthony Rizzo fletó un doble productor de la tercera carrera de ventaja para los Yanquis (3-0).

Sin embargo, Peña (3) se encargó de silenciar por completo el Yankee Stadium con un cuadrangular de tres carreras ante Cortés para igualar las acciones en el tercer episodio (3-3). Posteriormente, con sencillo del cubano Yuli Gurriel al jardín izquierdo, tomaron la delantera (3-4) en esa misma entrada.

Los del Bronx no se quedaron con los brazos cruzados y en el cuarto acto, Anthony Rizzo pegó un sencillo al prado central que igualó nuevamente el marcador (4-4).

Harrison Bader (5) despachó la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo para que los Yanquis volvieran a irse delante en el sexto capítulo (5-4).

Pero el séptimo episodio, los Astros no perdonaron un error en tiro de Torres, cuando intentó iniciar una doble matanza en un batazo de Peña y que terminó en convertirse en dos hombres en las bases y un out para que el cubano Yordan Álvarez pegara un indiscutible al jardín derecho que llevó al plato al venezolano José Altuve con la vuelta del empate y Alex Bregman lo siguió con sencillo impulsador de la carrera que selló la victoria para los Astros.

El conjunto de Houston ahora recibirá a los Filis de Filadelfia, ante quienes disputará el título de campeones de las Grandes Ligas a partir del viernes 28 de octubre.

