Las mejores duplas defensivas que disputará la Copa del Mundo de Qatar 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzará dentro de menos de un mes y las selecciones se ponen a punto para llegar de la mejor manera. Como dicen muchos entrenadores, los grandes equipos se arman de atrás hacia adelante. A continuación presentamos las cinco mejores duplas defensivas que estarán en el Mundial.

VIRGIL VAN DIJK – MATTHIJS DE LIGT ( PAISES BAJOS )

Van Dijk y De Ligt, pilares de Países Bajos Getty Images El jugador de Liverpool es sin dudas uno de los mejores centrales del mundo, y hará su presentación en una Copa del Mundo con 31 años. Luego de la ausencia de la Naranja en Rusia 2018, será el capitán de Países Bajos en Qatar. Fuerte en el juego áreo y rápido a la hora de marcar en el mano mano, sumado a su lectura de juego, lo convierte en un defensor temible. En el cuadro inglés sin dudas uno de los grandes referentes.

A su lado en una defensa de tres podría estar Matthijs de Ligt, quien dejó la Juventus para pasar al Bayern Munich y es alternativa dentro de una sólida defensa. El ex Juventus tiene 23 años y pasó esta temporada al conjunto alemán para llegar a Qatar de la mejor manera. Junto con Van Dijk mezclan juventud y experiencia y pueden ser tranquilamente los titulares de la Naranja, que descansa tranquila en este rubro por la calidad de sus futbolistas.

Stefan De Vrij es otro punto alto de un equipo que será candidato, ya que se consolidó en el fútbol italiano como una de las figuras de Inter de Milán. De Vrij irá por su segunda Copa del Mundo luego de su participación en Brasil 2014.

MARQUINHOS – EDER MILITAO ( BRASIL )

Marquinhos y Militao se perfilan como titulares en Brasil Getty Images Brasil siempre es candidato y este Mundial no será una excepción. El entrenador Tité tendrá la difícil tarea de armar una defensa a la que le sobran buenos jugadores. La dupla central que más promete es la que conforman Eder Militao, el defensor del Real Madrid, y Marquinhos, capitán del PSG. Marquinhos irá por su segundo Mundial y tiene una larga trayectoria en la Verdeamarelha. Pero también viene cumpliendo muy buenas temporadas en el conjunto parisino.

Por su parte, Militao tiene 24 años, y jugará su primer Mundial. Viene de ser campeón de la Champions con el Real Madrid y ya se consolidó en el Merengue gracias a sus destacadas actuaciones. Es un jugador de una gran velocidad y capacidad técnica, y forma una gran dupla con Marquinhos.

Thiago Silva es otro gran referente de la defensa, pero con 38 años, parece estar un escalón más abajo que sus compañeros desde el rendimiento, aunque por su trayectoria es una pieza fundamental dentro del plantel. Difícil decisión tendrá Tité a la hora de armar la zaga.

CRISTIAN ROMERO – NICOLÁS OTAMENDI ( ARGENTINA )

Romero y Otamendi contra Neymar en la Copa América Getty Images La Selección cuenta con la experiencia de Nicolás Otamendi y de Cristian Romero, la dupla de centrales que se consagró campeona en la última Copa América. Y juntos suman ya muchos minutos y experiencia. Otamendi, de 34 años, es uno de los sobrevivientes de la «vieja camada». Cuestionado por muchos momentos, ahora disfruta del buen presente de la albiceleste y de haberse sacado de encima la pesada mochila de tantos años sin títulos con la Selección, tras la consagración en el Maracaná ante Brasil. Tiene un buen presente en el Benfica y mucho roce internacional.

El Cuti brilló en Atalanta y ahora es una de las figuras del Tottenham, donde se destaca por sus buenos cruces, su capacidad área y hasta la llegada al arco rival. Romero fue una de las grandes apariciones de los últimos tiempos, y hombre de Lionel Scaloni. El DT confió en él cuando pocos lo tenían en el radar.

Ambos tienen bien cubiertas las espaldas, con jugadores como Lisandro Martínez, quien está dando los primeros pasos en la Premier jugando en el Manchester United, o Germán Pezzella, titular en el Betis.

TOBY ALDERWEIRELD – JAN VERTONGHEN ( BELGICA )

El trío defensivo de Bélgica Getty Images Dos veteranos de mil batallas que volverán a defender a Bélgica, esta vez, en Qatar. Juntos formaron una dupla fuerte en el Tottenham, hace algunos años, y estuvieron presentes en el Mundial de Rusia 2018. Alderweireld (33) jugó más de 120 partidos con su Selección, y en la actualidad se desempeña en la Primera del fútbol belga, jugando para Royal Antwerp F. C.

Vertonghen (35) suma más de 140 partidos con Bélgica y tras una larga trayectoria que incluyó clubes como Ajax, Tottenham y Benfica, fichó con el Anderlecht para llegar de la mejor manera al Mundial. Ambos defensores jugarán su tercer Mundial seguido tras las presencias en Brasil 2014 y Rusia 2018.

RAPHAEL VARANE – JULES KOUNDE ( FRANCIA )

Koundé y Varane, la dupla central del campeón mundial Getty Images Los campeones del mundo tienen muchas opciones en defensa. Y todo dependerá a la hora de armar la zaga titular cómo llega cada jugador a la cita mundialista. Lo cierto es que nombres no les faltan a Francia. Raphael Varane, a los 29 años, es la voz de la experiencia. Dejó el Real Madrid y llegó al Manchester United para ser el referente de los Diablos Rojos, aunque debido a varias lesiones no pudo rendir en plenitud. Busca recuperarse de una lesión en el tobillo que no pondrá en peligro su participación en Qatar. Para Erik ten Hag es muy importante tenerlo a punto, y para el DT francés, también. Jugó dos Mundiales y en 2018 fue clave para que su equipo fuera campeón.

Por su parte, Koundé tiene 23 años y está dando los primeros pasos en Barcelona. Por su juventud y su potencial puede ser una carta muy importante para Francia, compartiendo defensa con la experiencia de Varane. Los dos necesitan rodaje en esta previa mundialista.

Lucas Hernández es otro hombre fuerte de la defensa. El jugador del Bayern Munich es otro de los favoritos para ese puesto por el DT Deschamps, que ha rotado y mucho a los marcadores centrales antes de Qatar. Hernández no ha escapado sin embargo a las lesiones musculares, y buscará llegar de la mejor forma al Mundial.

BONUS TRACK

JOSÉ MARÍA GIMENEZ – DIEGO GODÍN ( URUGUAY )

La dupla Diego Godín y José María Giménez puede ser una de las más destacadas del Mundial. Los dos centrales están juntos en la Celeste desde hace años: este será el tercer Mundial que disputarán tras el de Brasil 2014 y Rusia 2018. Giménez (27 años) viene con mucho mejor presente, afianzado en la Liga de España y como titular en el Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Distinto es el momento de Diego Godín, que este año sufrió y mucho por una tendinopatía rotuliana que lo viene marginando de las canchas. En Vélez casi no sumó minutos, pero para el DT de la Selección, Diego Alonso, el Faraón es clave dentro del equipo. De hecho ha formado dupla con Giménez en algunos encuentros de Eliminatorias y pese a no estar en su mejor forma física, siempre respondió. Si bien no jugó casi nada en El Fortín, viene de hacer una recuperación especial en España para llegar óptimo a Qatar.

Ronald Araujo es una de las alternativas, pero el hombre de Barcelona se lesionó el tendón del muslo derecho, fue operado y, si llega, lo hará con lo justo a Qatar. Al DT Alonso no le faltan nombres. Por caso, Sebastián Coates, de Sporting de Lisboa, es otra opción, pero sí estará atento a cómo llegan por las lesiones para poner lo mejor.

