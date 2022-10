«Japão é muito bom no planeamento a longo prazo e está a dar passos firmes na energia»

Entornointeligente.com /

Pode descrever a ação do Japão, a terceira maior economia, para combater as alterações climáticas? É importante para os japoneses?

Talvez possa começar por falar de adaptação climática. Historicamente, o Japão tem vivido uma grande quantidade de calamidades naturais – tremores de terra, tsunamis e também inundações. Embora os tsunamis e os tremores de terra não estejam necessariamente relacionados com as alterações climáticas, temos culturalmente um sentido de alerta muito incrustado em nós em relação a como nos prepararmos para as calamidades naturais. Está no nosso ADN. Nos últimos anos, principalmente no que respeita ao controlo de inundações, as pessoas, os cientistas e o próprio governo estão a perceber que a situação não tem sido normal, que os tufões têm vindo a aumentar de intensidade e a precipitação está a mudar. Porque temos no nosso ADN o sentido de prestarmos muita atenção às modificações do clima, o lado da adaptação à mudança está muito, muito presente e distribuído por toda a população. Além disso, no que respeita à redução das emissões de carbono, a verdade é que todas as instituições, ministérios e autoridades estão muito bem informados e passam essa informação através de comunicações científicas, mas, honestamente falando, as indústrias continuam, em parte, a trabalhar como sempre trabalharam. Se nos lembrarmos do Protocolo de Quioto de 1997, vemos que havia então aquela ambição de o Japão tentar ser um dos principais contribuintes para desenhar um bom mecanismo para reduzir as emissões, mas como os EUA não participaram, essa ambição entrou em declínio. Penso que depois do Acordo de Paris de 2015 tem havido um desenvolvimento gradual de iniciativas políticas difíceis, mas firmes, no Japão para levar o setor privado a aproveitar a oportunidade que está a ser criada. A palavra-chave para transmitir aos empresários nos últimos anos sobre a mitigação das alterações climáticas é que a redução do carbono não é um custo, mas sim uma oportunidade. Portanto, diria que no que respeita à adaptação é uma espécie de reconhecimento de uma realidade partilhado por toda a gente e no que respeita à mitigação diria que houve uma onda durante o Protocolo de Quioto e agora está a acontecer outra, sob a liderança do governo e do setor privado.

Relacionados coreia do norte. Japão considera «uma provocação» frequência de lançamento de mísseis

coreia do norte. Pyongyang lança míssil sobre o Japão. Segue-se um novo teste nuclear?

O Japão é uma grande potência económica e é um país insular; na Ásia-Pacífico há muitos países insulares. Há algum esforço do Japão para ajudar sobretudo as pequenas nações a lidar com as alterações climáticas?

Sim, ajudamos, tal como a Austrália, a Nova Zelândia e, cada vez mais, os EUA, mas para nós, devido à proximidade e a termos consciência dos desafios dos desastres naturais e da dificuldade da conectividade, é especialmente importante. Também partilhamos os desafios da segurança marítima e temos um programa de cooperação muito abrangente com o Pacífico. Um caso típico é o centro regional de cooperação em Samoa, onde construímos um centro de formação para o qual não fornecemos apenas material, também convidamos pessoas de todo o Pacífico para virem dar palestras e formação para aumentar o conhecimento sobre a ciência das alterações climáticas em geral e da mitigação dos seus efeitos. O mais importante desse programa é que no fim da formação haverá um programa concreto de cooperação em que as pessoas serão mandadas para a Nova Zelândia ou para o Japão e haverá um Fundo de Clima Verde. Este é um projeto que exemplifica muito bem a cooperação regional. No que toca a projetos de investimento, temos um programa de controlo de inundações a decorrer numa das ilhas Fiji. A gestão do controlo de inundações é muito importante para a capital dessas ilhas, a cidade de Suva. Com o Banco de Desenvolvimento da Ásia financiamos diferentes componentes do projeto. No que respeita a energias renováveis, estamos a ajudar, por exemplo, o governo de Tonga. Nestes países insulares não se pode investir apenas num tipo de energia, pois, como é sabido, a energia solar é intermitente, porque há dias bons e dias enevoados, e temos de otimizar o desempenho usando, por exemplo, baterias para assegurar que o fornecimento de cada fonte de energia está bem coordenado. Esse tipo de assistência técnica tem sido providenciado a Tonga de forma a melhorar o seu portefólio energético. Estes são exemplos típicos da cooperação com o Pacífico. Uma nova área poderá ser a da economia circular, a gestão do desperdício. Queremos ir mais longe, embora já tenhamos feito assistência técnica na gestão do desperdício, mas esta está agora ligada a uma economia circular, no sentido de que podemos também mitigar, reduzir o carbono. Claro que sabemos muito bem que os países insulares do Pacífico contribuem muito pouco para a libertação de gases com efeito de estufa para a atmosfera. Assim, pomos verdadeiro ênfase no apoio que lhes damos noutras áreas.

Como é que a crise energética, não só na Europa, mas em todo o mundo, provocada pela guerra na Ucrânia, afeta o Japão e a sua determinação para combater as alterações climáticas? De repente, para manter a indústria a funcionar, é preciso importar petróleo e gás, ainda que muito mais caros… Pensa que é só temporário e que o Japão e o mundo vão investir mais no futuro em renováveis e em nova tecnologia?

Eu não sou a profissional mais indicada para responder a essa pergunta sobre questões da energia no Japão, mas, do ponto de vista de uma cidadã, penso que o Japão é muito bom no planeamento a longo prazo e está verdadeiramente a dar passos firmes em frente. Claro que há muitos fatores desconhecidos, como, no passado, a catástrofe de Fukushima, que provocou racionamento de energia nos dias subsequentes… mas, pelo que sei, o plano de energia do Japão é agora muito abrangente. Não só é ambicioso, como agora cada setor tem o seu próprio plano e está a avançar nele. Portanto, como cidadã, acho que a determinação de cada um dos setores mais importantes do Japão faz com que não vá haver um recuo. Claro que vai existir alguma gestão de crises, mas isso não irá abalar a determinação. Digo isto porque estou envolvida em alguns debates no Ministério do Ambiente que estão a promover o caminho para a descarbonização em comunidades locais, pois para haver uma determinação nacional é necessário começar localmente. O Ministério do Ambiente está agora a tentar focar-se nestas localidades para apoiar o plano com subsídios e alguns financiamentos de risco. E também os bancos locais estão a chegar-se à frente nesta transição, porque é uma questão de sobrevivência para estes bancos com sedes regionais que têm de criar riqueza a nível local. Como cidadã, penso que o problema da energia criado pela guerra, o fornecimento, o caminho difícil de voltar ao nuclear, está à nossa frente, mas temos de tentar criar sinergias de pensamento como sociedade para resolver estas questões.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever No Japão, a questão da energia nuclear é consensual ou há pessoas que pensam não ser a solução?

Há um debate contínuo que não é facilmente resolvido, mas há uma comunicação forte do lado do governo no sentido de que para se ultrapassar esta crise da energia a nível global o nuclear tem de ter um lugar, quer seja com a reativação de centrais, ou com novos investimentos, ou mesmo com um nuclear em pequena escala. Estes sinais ainda não são muito claros, mas penso que há uma comunicação muito forte nesse sentido da parte do governo. Mas não digo que seja uma questão resolvida, que não é.

Em termos da luta contra as alterações climáticas, a cooperação internacional é decisiva, mesmo entre países que, por vezes, não são os melhores amigos. Pensa que o Japão tem um papel a desempenhar para promover esse diálogo, mesmo nestes tempos difíceis?

Eu comecei esta conversa a falar da adaptação. Nós apoiamos os diferentes parceiros e iniciativas de já aqui falei em várias zonas. No capítulo da mitigação, temos vários projetos em curso, em particular na Ásia, onde se está a tentar criar esta grande rede asiática de países que estão verdadeiramente a unir esforços para a transição energética. Isso inclui o planeamento de um caminho, a adaptação e também um sistema de financiamento da transição e da cadeia de fornecimento de hidrogénio, amónia, etc. Estas coisas estão a acontecer, mas penso que ainda são a um nível regional, não estão ainda ao nível das Nações Unidas…

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com