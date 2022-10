Expareja del influencer Cesita reveló PRUEBAS de sus estafas y lo acusa de ser un «mala paga» (Imágenes)

Entornointeligente.com /

Richelly Peralta , quien era la expareja sentimental del influencer venezolano César Rangel, mejor conocido como Cesita, ha desatado la polémica alrededor del también animador de eventos tras acusarlo de ser una mala persona y además un mala paga.

La joven quien hasta hace pocos meses mostraba su amor con el humorista, explicó que todo esto siempre fue una farsa que terminó de muy mala manera y que no pudo resistir más.

Peralta confesó a través de mensajes en Instagram que siempre la que mantuvo a flote la relación con temas de dinero fue ella y que incluso el influencer le quedó debiendo dinero.

La joven explicó que César Rángel se ha negado a cancelarle 400 dólares y un poco más de un préstamo que le hizo.

La chica también reveló una gran cantidad de captures de personas que le escribieron al privado indicando que el artista les quedó debiendo dinero, incluyendo a su odontóloga quien le realizó un tratamiento en los dientes que jamás canceló con la publicidad.

Además de acusarlo de estafador, la joven también le acusó de infiel y de verse escondidas con su exnovia durante su noviazgo.

«No cuentas que no me apoyabas economicamente en nada, ni las pastillas anticonceptivas, ni un perro caliente. No cuentas la verdad, hasta mi regalo del 14 de febrero se lo diste a tu exnovia» , dijo.

Aquí las pruebas que presentó la chica:

