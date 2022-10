Exclusivo  A máquina que iria escrever todos os livros foi inventada na ficção do século XVIII

Entornointeligente.com /

Por mais de três décadas, um clube londrino reuniu nomes das letras e da ciência britânica da primeira metade do século XVIII. Com as mortes em 1744 e 1745, respetivamente do inglês Alexander Pope e do irlandês Jonathan Swift, o Scriblerus Club cessou a sua atividade. De 1712 a 1745, dos encontros presenciais ou por missiva dos membros do Scriblerus Club, resultaram textos de carácter satírico como The Memories of Martinus Scriblerus , escrito nos anos de 1713 e 1714, publicado em 1741.

Martinus Scriblerus , personalidade e autor fictícios, zombava de um tempo que seguia com ligeireza modas e modismos e aderia com cegueira a todas as novas tendências. Nas memórias que lhe são atribuídas Scriblerus recorda as exigências dos seus pais, ao proibir que a ama de leite se alimentasse de carne bovina. Ao autor ficcionado, restava-lhe uma dieta de manteiga e mel.

