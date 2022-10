Encontro Fora da Caixa para ver no site do DN

Entornointeligente.com /

Exportar, Crescer e Inovar é o tema de mais um Encontro Fora da Caixa, uma iniciativa da Caixa Geral de Depósitos que desta vez se desloca até à Madeira.

Nesta segunda-feira, pelas 15H00, a jornalista e diretora do Diário de Notícias Rosália Amorim é a anfitriã do evento, que tem lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, e pode ser visto em direto aqui no site do DN.

Este Encontro Fora da Caixa, que tem o Diário de Notícias como media partner, arranca com um enquadramento macro económico feito pelo presidente da Comissão Executiva da Caixa, Paulo Moita de Macedo, seguindo-se uma entrevista de Rosália Amorim a Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira, sobre as perspetivas de crescimento ou sobrevivência para Portugal em 2023.

Fernando Alexandre, professor na Universidade do Minho, abordará a «Importância do Crescimento e Produtividade das Empresas, numa Economia Mais Competitiva».

O encontro conta ainda com um painel para debater «Para onde caminha a Economia Nacional», com Amorim Bruno Freitas, Administrador Grupo Savoy, Christopher Blandy, CEO do Grupo Blandy, Francisco Taboada, Presidente da Empresa de Eletricidade da Madeira e Francisco Cary, Administrador Executivo da Caixa Geral de Depósitos.

Um arquipélago e um País Esculpido inspira a conversa, que encerra este evento, entre a jornalista Rosália Amorim e Francisco Simões: escultor e pintor, com uma série de monumentos e obras em espaços públicos, nomeadamente as esculturas do Parque dos Poetas, em Oeiras e que atualmente reside na Ilha da Madeira, onde se instalou e onde criou o «Centro de Artes Francisco Simões».

