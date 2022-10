El XX Congreso Nacional del PCCh se clausura en Beijing, Xi Jinping preside la sesión y pronuncia un importante discurso

Entornointeligente.com /

El 22 de octubre por la mañana, tras constituir mediante elección el nuevo Comité Central y la nueva Comisión Central de Control Disciplinario (CCCD), y adoptar la resolución sobre el informe del XIX Comité Central, la resolución sobre el informe de trabajo de la XIX CCCD y la resolución sobre el Proyecto de Revisión de los Estatutos del Partido Comunista de China, el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh) se clausuró exitosamente en el Gran Palacio del Pueblo.

El Congreso hizo el siguiente llamamiento: ¡Unámonos todo el Partido, todo el Ejército y el pueblo de todas las etnias del país estrechamente en torno al Comité Central del Partido, con el camarada Xi Jinping como núcleo, y conduzcámonos con firme conciencia de que hablar por hablar perjudica al país y que el trabajo real lo vigoriza, con fuerte convicción y una sola voluntad, y con entrega completa a nuestro cometido e intrépido avance, en lucha unida por la construcción integral de un país socialista moderno y el impulso en todos los aspectos de la gran revitalización de la nación china!

El camarada Xi Jinping presidió la sesión.

Se sentaron en la primera fila de la tribuna presidencial los miembros del comité permanente del presidium: Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng, Wang Qishan, Ding Xuexiang, Wang Chen, Liu He, Xu Qiliang, Sun Chunlan, Li Xi, Li Qiang, Li Hongzhong, Yang Jiechi, Yang Xiaodu, Zhang Youxia, Chen Xi, Chen Quanguo, Chen Min'er, Hu Chunhua, Guo Shengkun, Huang Kunming, Cai Qi, Hu Jintao, Li Ruihuan, Wen Jiabao, Jia Qinglin, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Song Ping, Li Lanqing, Zeng Qinghong, Wu Guanzheng, Li Changchun, He Guoqiang, Liu Yunshan, Zhang Gaoli, You Quan y Zhang Qingli.

A las 09:00 horas, empezó la sesión de clausura.

A la sesión de hoy debían asistir 2.378 delegados titulares y delegados especialmente invitados y se presentaron en total 2.338 delegados. Los asistentes sobrepasaron la mitad de los delegados, lo que cumplía lo establecido por los métodos de elección del Congreso.

En primer lugar, la sesión aprobó la lista de los dos escrutadores en jefe y la de los 36 escrutadores.

Bajo la supervisión de los escrutadores referidos, los delegados titulares y delegados especialmente invitados eligieron, en una votación secreta, el XX Comité Central compuesto por 205 miembros titulares y 171 miembros suplentes y la XX CCCD compuesta por 133 miembros.

A las 11:09 horas, Xi Jinping anunció que se constituyeron el XX Comité Central y la CCCD elegidas por el XX Congreso Nacional del PCCh. Calurosos y prolongados aplausos retumbaron en todo el auditorio.

A continuación, el Congreso aprobó la resolución sobre el informe del XIX Comité Central, ratificando el informe presentado por el camarada Xi Jinping en nombre de este comité. La resolución señala que el informe del XIX Comité Central, aprobado por este Congreso, es una cristalización de la sabiduría del Partido y el pueblo, una declaración política y programa de acción de nuestro Partido para unir y conducir al pueblo de todas las etnias del país en la conquista de nuevas victorias del socialismo con peculiaridades chinas y un documento programático marxista.

El Congreso opinó, el tema principal elucidado en el informe constituye su alma y es programa general del desarrollo de la causa del Partido y el país. Todo el Partido debe enarbolar la gran bandera del socialismo con peculiaridades chinas; entender a fondo el significado decisivo de las «dos determinaciones», defendiendo firmemente la posición del camarada Xi Jinping como núcleo del Comité Central y de todo el Partido, e implementando integralmente el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era; realzar el gran espíritu fundacional del Partido; obrar con autoconfianza y autosuperación, y con preservación de principios fundamentales e innovación, y trabajar con ánimos elevados y avanzar con valentía y firmeza, en lucha unida por la construcción integral de un país socialista moderno y por el impulso en todos los aspectos de la gran revitalización de la nación china.

El Congreso valoró altamente las labores realizadas por el XIX Comité Central. Los cinco años transcurridos desde el XIX Congreso Nacional del Partido han sido un lustro sumamente inusual y extraordinario. En estos cinco años, con juicio detenido de las situaciones y con preservación de principios fundamentales e innovación, y mostrándose audaz y diestro en la lucha, el Comité Central del Partido, nucleado en torno al camarada Xi Jinping, ha dado cohesión y guía a todo el Partido, todo el Ejército y el pueblo de todas las etnias del país para afrontar con eficacia la severa y compleja situación internacional y la sucesión de grandes riesgos y desafíos, para impulsar de forma incesante y con espíritu emprendedor y prometedor el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era hacia adelante, para resolver numerosos problemas difíciles que llevaban mucho tiempo sin solucionarse y para cumplir un cúmulo de grandes e importantes empresas que atañen a nuestro desarrollo a largo plazo, impulsando así la consecución de éxitos trascendentales de la causa del Partido y el país que concitan la atención del mundo.

El Congreso recalcó que en los diez años transcurridos desde el XVIII Congreso Nacional del Partido hemos experimentado tres grandes acontecimientos que revisten un trascendental significado real y una profunda significación histórica para la causa del Partido y el pueblo: acogida del centenario de la fundación del PCCh, entrada del socialismo con peculiaridades chinas en la nueva era y materialización del objetivo de lucha fijado para el primer centenario al haber cumplido la tarea histórica de acometimiento de lo más duro en la liberación de la pobreza y consiguiente culminación de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada. Las grandes transformaciones registradas en los diez años de la nueva era marcan un hito en la historia del Partido, de la Nueva China, de la reforma y la apertura, del desarrollo del socialismo y del desarrollo de la nación china. El PCCh es más firme y poderoso en el temple revolucionario, el pueblo chino irradia una reforzada conciencia histórica y un más fuerte espíritu de iniciativa histórica, la materialización de la gran revitalización de la nación china ha entrado en un proceso histórico irreversible y el socialismo científico emite una nueva vitalidad exuberante en la China del siglo XXI.

El Congreso subrayó que las grandes transformaciones del decenio de la nueva era han sido logradas a través de una lucha unida llevada por todo el Partido y el pueblo de las diversas etnias del país bajo la firme dirección del Comité Central del Partido, nucleado en torno al camarada Xi Jinping, y bajo la guía del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era. El hecho de que el Partido haya determinado como posición nuclear del Comité Central y de todo el Partido al camarada Xi Jinping y como posición rectora el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era refleja el deseo común de todo el Partido, todo el Ejército y el pueblo de todas las etnias del país, y reviste un significado decisivo para el desarrollo de la causa del Partido y el país en la nueva era y para el impulso del proceso histórico de la gran revitalización de la nación china. Con el fin de llevar adelante en la nueva era y en la nueva expedición la causa del socialismo con peculiaridades chinas, lo más apremiante e importante es entender a fondo el significado decisivo de las «dos determinaciones», acrecentar las «cuatro conciencias» [sobre la política, los intereses generales, el núcleo dirigente y el alineamiento], afianzarse en las «cuatro convicciones» [en el camino, la teoría, el sistema y la cultura], cumplir las «dos salvaguardias» [la firme salvaguardia de la posición del camarada Xi Jinping como núcleo tanto del Comité Central del Partido como de toda su militancia y la firme salvaguardia de la autoridad y la dirección centralizada y unificada de este comité] y mantener conscientemente un alto grado de identificación ideológica, política y de acción con el Comité Central, nucleado en torno al camarada Xi Jinping.

El Congreso destacó que, desde el XVIII Congreso Nacional del Partido, atrevido con la exploración e innovación teórica, nuestro Partido ha profundizado desde una visión completamente nueva su comprensión de la ley del ejercicio del gobierno por parte de los partidos comunistas, la ley de la construcción socialista y la ley del desarrollo de la sociedad humana, y ha obtenido, por lo tanto, importantes logros en cuanto a innovación teórica, de los cuales es encarnación concentrada el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era. El contenido principal de este pensamiento se resume en las «diez explicitaciones», las «catorce persistencias» y los «éxitos en trece aspectos», todos formulados en el XIX Congreso Nacional del Partido y en la VI Sesión Plenaria de su XIX Comité Central, los cuales debemos sostener durante largo tiempo y enriquecer y desarrollar sin cesar.

El Congreso puntualizó, desde ahora, la tarea central del PCCh es unir y conducir al pueblo de las diversas etnias del país en la materialización del objetivo de lucha fijado para el segundo centenario –la culminación de la construcción integral de un poderoso país socialista moderno–, promoviendo integralmente la gran revitalización de la nación china con la modernización china.

El congreso indicó, la modernización china, que es la modernización socialista dirigida por el PCCh, tiene no solo las características comunes a la modernización de los diversos países, sino, más aún, las peculiaridades chinas basadas en nuestras condiciones nacionales propias. Es una modernización en términos de enorme magnitud poblacional, de prosperidad común de todo el pueblo, de coordinación entre la civilización material y la espiritual, de coexistencia armoniosa del ser humano y la naturaleza, y de seguimiento del camino del desarrollo pacífico, y cuya exigencia esencial es: persistir en la dirección del PCCh, perseverar en el socialismo con peculiaridades chinas, lograr un desarrollo de alta calidad, desarrollar la democracia popular de proceso entero, enriquecer el mundo espiritual del pueblo, materializar la prosperidad común de todo él, promover la coexistencia armoniosa del ser humano y la naturaleza, impulsar la estructuración de una comunidad de destino de la humanidad y crear nuevas formas de la civilización humana.

El Congreso señaló, el arreglo estratégico general de la culminación de la construcción integral de un poderoso país socialista moderno se desglosa en dos fases: de 2020 a 2035, cumplimiento básico de la modernización socialista; de 2035 a mediados de este siglo, transformación de nuestro país en un poderoso país socialista moderno, próspero, democrático, civilizado, armonioso y bello. El próximo lustro constituye un periodo crucial en el arranque de la construcción integral de un país socialista moderno.

El Congreso recalcó que, en el camino de avance, debemos ceñirnos con firmeza a los siguientes principios significativos: mantenimiento y fortalecimiento del liderazgo general del Partido y perseverancia en el camino del socialismo con peculiaridades chinas, en la concepción del desarrollo centrada en el pueblo, en la profundización de la reforma y la apertura, y en el despliegue del espíritu de lucha.

El Congreso se manifestó de acuerdo con las disposiciones estratégicas sobre el desarrollo de cierto plazo futuro de la causa del Partido y el país elaboradas en el informe.

El Congreso subrayó que hemos de implementar firme e invariablemente el concepto general de la seguridad nacional y plasmar la defensa de esta en los diversos aspectos y el proceso entero de los trabajos del Partido y el país, complementando el sistema tocante a ella, incrementando la capacidad de defenderla, elevando el nivel de gobernanza de la seguridad pública y mejorando el sistema de la gobernanza social, todo ello con el fin de garantizar la seguridad nacional y la estabilidad social.

El Congreso enfatizó que cumplir en el plazo definido los objetivos de lucha fijados para el centenario de la fundación de las Fuerzas Armadas y hacer con celeridad del Ejército Popular uno de primer orden mundial constituye una exigencia estratégica para la construcción integral de un país socialista moderno. Hemos de llevar a ejecución el pensamiento de Xi Jinping sobre el fortalecimiento del Ejército, aplicar la directriz estratégica militar de la nueva era, y cumplir eficazmente las misiones y tareas que tiene el Ejército Popular en la nueva era.

El Congreso destacó que la directriz de «un país con dos sistemas», una gran iniciativa pionera del socialismo con peculiaridades chinas y el mejor ordenamiento institucional para mantener en Hong Kong y Macao una prosperidad y una estabilidad duraderas tras su retorno, se debe sostener con firmeza a largo plazo. Con adhesión al principio de una sola China y el Consenso de 1992, hay que implementar insistentemente la estrategia general del Partido propia de la nueva era para la resolución de la cuestión de Taiwan, luchar resueltamente contra la «independencia de Taiwan» en pro de la reunificación de la patria y llevar con firmeza el poder rector y la iniciativa en las relaciones entre las dos orillas del estrecho de Taiwan, todo a fin de impulsar invariablemente la gran causa de la reunificación de la patria.

El Congreso se mostró de acuerdo con el análisis de la situación internacional hecho en el informe y con las disposiciones formuladas en él para el trabajo diplomático.

El Congreso subrayó, la clave de la construcción integral de un país socialista moderno y del impulso integral de la gran revitalización de la nación china está en el Partido. En impulso perseverante del disciplinamiento integral y riguroso del Partido y en promoción a fondo de la nueva y grandiosa obra de su construcción de la nueva era, hay que guiar la revolución social con su revolución interna, cumplir la exigencia general de su construcción de la nueva era, completar el sistema de su disciplinamiento integral y riguroso, y promover integralmente que se depure, se perfeccione, se renueve y se supere, manteniendo y fortaleciendo la dirección centralizada y unificada de su Comité Central, obrando persistente e incansablemente en aglutinación de voluntades y forja espiritual con uso del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era, perfeccionando el sistema reglamentado de ordenamientos de la revolución interna del Partido, vertebrando un contingente de cuadros altamente calificados capaces de asumir la importante misión de la revitalización de la nación, fortaleciendo las funciones políticas y organizativas de los organismos partidarios, potenciando inalterablemente con tono riguroso el enderezamiento del estilo del Partido y la aplicación estricta de su disciplina, y conquistando con resolución la victoria en la batalla decisiva y guerra prolongada de la lucha contra la corrupción.

El Congreso aprobó la resolución sobre el informe de trabajo de la XIX CCCD, confirmando en su pleno valor la labor que había realizado esta Comisión.

El Congreso aprobó la resolución sobre el Proyecto de Revisión de los Estatutos del PCCh y decidió que éste entrara en vigor el mismo día de su aprobación.

El Congreso consideró que, a partir del XIX Congreso Nacional del Partido, persistiendo en integrar los principios fundamentales del marxismo con la realidad concreta de China y con la excelente cultura tradicional china, el Comité Central del Partido, nucleado en torno al camarada Xi Jinping, ha formulado una serie de nuevos conceptos, ideas y estrategias acerca de la gobernación del país y del manejo de los asuntos administrativos, y ha actuado incesantemente en el enriquecimiento y desarrollo del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era, habiendo abierto nuevos horizontes a la chinización del marxismo y a su adaptación a los tiempos. Este pensamiento representa el marxismo de la China contemporánea y del siglo XXI, y constituye la esencia de la época propia de la cultura y el espíritu chinos. El Congreso acordó unánimemente la incorporación a los Estatutos de los nuevos logros del desarrollo de este pensamiento obtenidos desde el XIX Congreso Nacional del Partido para reflejar mejor las contribuciones del Comité Central nucleado en torno al camarada Xi Jinping en el impulso de la innovación teórica, práctica e institucional del Partido.

El Congreso sostuvo que, en la trayectoria de su lucha centenaria, cumpliendo en todo momento sus aspiraciones fundacionales y misiones, el Partido ha unido y conducido al pueblo de todas las etnias del país en la escritura de la epopeya más brillante de la varias veces milenaria historia de la nación china, en la consecución de una serie de grandiosos éxitos y en la acumulación de valiosas experiencias históricas. El Congreso aprobó que se incluyeran en los Estatutos las aspiraciones fundacionales y misiones del Partido, así como los éxitos importantes y experiencias históricas obtenidos por él en su centenaria lucha, y, en virtud de que la intrepidez necesaria para luchar y triunfar es una poderosa fuerza espiritual invencible propia del Partido y el pueblo, y de que todos sus éxitos han sido conquistados a través de luchas, se incorporaran también a los Estatutos el despliegue del espíritu de lucha y la potenciación de la aptitud para librarla.

El Congreso consideró adecuado haberse introducido en los Estatutos modificaciones en conformidad con la solemne declaración hecha por el camarada Xi Jinping en nombre del Partido y el pueblo en el Acto de Celebración del Centenario de la Fundación del PCCh, según la cual hemos cumplido el objetivo de lucha fijado para el primer centenario, culminando la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada, y estamos avanzando hacia el objetivo de lucha fijado para el segundo, el de la Nueva China en el 2049, que es la culminación de la construcción integral de un poderoso país socialista moderno.

El Congreso planteó la necesidad de una promoción integral de la gran revitalización de la nación china hecha con la modernización china y la dejó determinada como tarea central del PCCh para la nueva era y la nueva expedición. Los sistemas económicos básicos socialistas –el del desarrollo conjunto de las economías de diversas formas de propiedad, con la de propiedad pública como la principal; el de la coexistencia de múltiples modalidades de distribución, con la de a cada uno según su trabajo como la principal; el régimen de la economía de mercado socialista, etc.– constituyen importantes pilares del sistema del socialismo con peculiaridades chinas. El Congreso aprobó la consignación en los Estatutos de todo lo anterior, y la inclusión en los mismos, además, de puntos como el de la materialización gradual de la prosperidad común de todo el pueblo, el de la comprensión de la nueva etapa del desarrollo, el de la implementación de la nueva concepción del desarrollo caracterizada por la innovación, la coordinación, la ecologicidad, la apertura y la compartición, el de la aceleración de la estructuración de una nueva configuración del desarrollo protagonizada por la gran circulación nacional y caracterizada por la promoción mutua de esta y la internacional, el del impulso del desarrollo de alta calidad, el del despliegue pleno del papel de las personas calificadas como recurso primordial o el de la propulsión de un desarrollo de mejor calidad, más eficaz, más equitativo, más sostenible y más seguro de la economía nacional.

El Congreso sostuvo, la construcción integral de un país socialista moderno es una grandiosa y a la vez ardua causa con un futuro brillante ante sí y una dura tarea y un largo camino por delante. Para culminar la construcción integral de un poderoso país socialista moderno, se ha establecido una disposición estratégica general de dos fases: de 2020 a 2035, cumplimiento básico de la modernización socialista; de 2035 a mediados de este siglo, transformación de nuestro país en un poderoso país socialista moderno, próspero, democrático, civilizado, armonioso y bello. A tenor de esto, se han introducido modificaciones correspondientes en los Estatutos.

El Congreso aprobó la incorporación a los Estatutos de puntos como el del seguimiento del camino del imperio de la ley del socialismo con peculiaridades chinas, el del fomento de una democracia popular de proceso entero más amplia, más plena y más completa, el de la implantación y perfeccionamiento de los sistemas y procedimientos de elección, consulta, toma de decisiones, administración y supervisión democráticas o el del planeamiento holístico del desarrollo y la seguridad.

El Congreso aprobó la inclusión en los Estatutos de puntos como el de la persistencia en la construcción política del Ejército, en su fortalecimiento mediante la reforma, la ciencia, la tecnología y los recursos humanos excelentes y en su administración según la ley, y la conversión del Ejército Popular en un Ejército de primer orden mundial; el de la aplicación integral, acertada e invariable de la directriz de «un país con dos sistemas» y el decidido combate y freno de la «independencia de Taiwan», o el del despliegue de los valores comunes a toda la humanidad –paz, desarrollo, equidad, justicia, democracia y libertad– y la promoción de la construcción de un mundo de paz duradera, seguridad universal, prosperidad común, apertura e inclusión, y limpieza y hermosura.

El Congreso aprobó la inclusión en los Estatutos de apremios como el del desarrollo del gran espíritu fundacional del Partido de adhesión a la verdad, de defensa de los ideales, de cumplimiento de las aspiraciones fundacionales, de asunción de las misiones, de no temer los sacrificios, de lucha heroica, de lealtad al Partido y de no defraudar al pueblo, o como el de la guía de la grandiosa revolución social con una grandiosa revolución interna; la inclusión también de puntos como el de la necesidad de aumentar la capacidad política en el juicio, la comprensión y la ejecución, o como el de fortalecer la concienciación y la firmeza referentes a la implementación de la teoría, línea, directrices y políticas partidarias, o como el de impulsar la chinización del marxismo y su adaptación a nuestros tiempos, o como el de que la revolución interna del Partido siempre va en camino, o como el de perfeccionar sin cesar el sistema de decretos intrapartidarios, o como el de potenciar la responsabilidad de los comités del Partido como sujetos y la de las comisiones de control disciplinario como supervisoras en el disciplinamiento integral y riguroso del Partido, o como el de hacer promoción integrada de que nadie ose, pueda ni intente corromperse; y la inclusión también del mantenimiento de la línea organizativa del Partido de la nueva era como una de las exigencias básicas de su construcción.

El Congreso consideró que el Partido Comunista de China es la fuerza núcleo que dirige nuestra causa y que su dirección constituye la garantía fundamental de la materialización de la gran revitalización de la nación china, y aprobó que en los Estatutos se incluyeran puntos como el de que el Partido constituye la fuerza dirigente política suprema o el del mantenimiento y fortalecimiento de su liderazgo general.

El Congreso consideró sumamente necesario introducir en el articulado estatutario adecuadas modificaciones resultantes de haberse hecho balance y asimilación de experiencias exitosas en cuanto al trabajo y la construcción del Partido realizados desde el XIX Congreso Nacional y conectadas con las enmiendas hechas al Programa General de los Estatutos.

El Congreso consideró que es inusitadamente rara en el plano mundial y en el plano histórico la combinación de situación compleja, lucha severa y ardua tarea de reforma, desarrollo y estabilidad que afrontan el Partido y el país con la entrada en la nueva era y que, sin embargo, justamente por haberse determinado como núcleo del Comité Central y de toda la organización la posición del camarada Xi Jinping y como posición rectora el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era, el Partido ha resuelto eficazmente las contradicciones y problemas destacados que afectaban a su prolongado ejercicio de la gobernación, al orden y la paz duraderos del país y a la felicidad y seguridad del pueblo, y ha eliminado los graves peligros latentes en el seno del Partido, del Estado y del Ejército, garantizando así fundamentalmente la entrada de la materialización de la gran revitalización de la nación china en un proceso histórico irreversible. Sostuvo también que las «dos determinaciones» son logros políticos trascendentales obtenidos por el Partido en la nueva era y factores decisivos que promueven la consecución de éxitos históricos y la consumación de cambios históricos en la causa del Partido y el país, y que todo el Partido debe entender a fondo el significado decisivo de las «dos determinaciones», defender más conscientemente la posición del camarada Xi Jinping como núcleo del Comité Central y de toda la organización, así como la autoridad y la dirección centralizada y unificada del Comité Central del Partido, nucleado en torno al camarada Xi Jinping, implementar en todos los aspectos el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era y mantener invariablemente un alto grado de identificación en lo ideológico, en lo político y en las acciones con el mismo Comité Central.

Con el cumplimiento de todos los puntos de la agenda del Congreso, Xi Jinping pronunció un importante discurso en medio de calurosos aplausos. Él dijo, gracias al esfuerzo mancomunado de todos los delegados, este Congreso ha culminado con un rotundo éxito, alcanzando el objetivo de unificar criterios, afianzar convicciones, definir con claridad el rumbo y alentar la voluntad combativa. Ha sido un Congreso en términos de enarbolamiento de la bandera, de aglutinación de fuerzas y de bravo avance unido. En el informe del XIX Comité Central, ya aprobado por el Congreso, con enarbolamiento de la gran bandera del socialismo con peculiaridades chinas, con adhesión al marxismo-leninismo, al pensamiento de Mao Zedong, a la teoría de Deng Xiaoping, al importante pensamiento de la triple representatividad y a la concepción científica del desarrollo, y con la implementación integral del pensamiento sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era, se analiza la situación tanto nacional como internacional; se plantea el tema principal del XX Congreso Nacional del Partido; se repasan y sintetizan los trabajos del último lustro y las grandes transformaciones de los diez años de la nueva era; se exponen importantes cuestiones relacionadas, entre otras cosas, con la apertura de nuevos horizontes a la chinización del marxismo y a su adaptación a los tiempos, y con las peculiaridades chinas y la exigencia esencial de la modernización china; se hace un planeamiento estratégico de la construcción integral de un país socialista moderno y el impulso integral de la gran revitalización de la nación china; se deja elaborado el esquema general para la promoción con visión de conjunto de la disposición general de un todo compuesto por cinco elementos –la construcción económica, la política, la cultural, la social y la de la civilización ecológica– y para la propulsión coordinada de la disposición estratégica de las «cuatro integralidades» [integralidad de la construcción de un país socialista moderno, de la profundización de la reforma, de la gobernación del país según la ley y del disciplinamiento riguroso del Partido], y se determinan con claridad el rumbo de avance y la guía de acción tocantes al desarrollo de la causa del Partido y el país en la nueva era y la nueva expedición, y al cumplimiento del objetivo de lucha fijado para el segundo centenario. Este informe es una cristalización de la sabiduría del Partido y el pueblo, una declaración política y programa de acción de nuestro Partido para unir y conducir al pueblo de todas las etnias del país en la conquista de nuevas victorias del socialismo con peculiaridades chinas y un documento programático marxista. El informe de trabajo de la XIX CCCD aprobado por este Congreso, hace balance de las exploraciones prácticas e importantes logros efectuados bajo la firme dirección del Comité Central por las comisiones de control disciplinario de las diversas instancias a partir del XIX Congreso Nacional del Partido en cuanto al impulso del disciplinamiento integral y riguroso de la organización, expone lo sumamente importante que es para la construcción integral de un país socialista moderno y para el impulso integral de la gran revitalización de la nación china que se profundice el disciplinamiento integral y riguroso del Partido y que se promueva a fondo la nueva y grandiosa obra de su construcción en la nueva era, revela lo mucho que significa guiar la revolución social con la revolución interna del Partido y manifiesta la firme decisión de la organización, con la misma lucidez y firmeza de quien avanza por un camino sin fin, de dar propulsión a la construcción del estilo partidario y de la gobernación honrada, y a la lucha contra la corrupción. El Proyecto de Revisión de los Estatutos del PCCh, aprobado por el Congreso, encarna los logros obtenidos por el Partido en la innovación teórica, práctica e institucional a partir de su XIX Congreso Nacional y plantea exigencias explícitas sobre el mantenimiento y fortalecimiento del liderazgo general del Partido, el impulso firme e invariable de su disciplinamiento integral y riguroso, el sostenimiento y perfeccionamiento de su construcción y la promoción de su revolución interna. El nuevo Comité Central constituido mediante elección por el Congreso, que agrupa desde dentro del Partido personas vertebrales para la gobernación, así como representantes sobresalientes, procedentes de los diversos territorios y departamentos, y de los distintos frentes y sectores, destaca por su alta calidad, su distribución equilibrada y su composición racional, y corresponde a las exigencias del Comité Central del Partido y las expectativas de los cuadros y masas, así como a las condiciones reales del equipo dirigente y del contingente de cuadros, por lo que será capaz, sin falta, de asumir la importante responsabilidad histórica de aglutinar y guiar a todo el Partido y el pueblo de las diversas etnias del país en la construcción integral de un país socialista moderno y en el impulso en todos los aspectos de la gran revitalización de la nación china. Además, el Congreso ha constituido también mediante elección la nueva Comisión Central de Control Disciplinario. Estamos convencidos de que las diversas decisiones y disposiciones del XX Congreso Nacional del Partido y sus resultados desempeñarán sin duda alguna un papel orientador y garantizador sumamente relevante para la construcción integral de un país socialista moderno, para el impulso en todos los aspectos de la gran revitalización de la nación china y para la conquista de nuevas victorias del socialismo con peculiaridades chinas.

Xi Jinping subrayó, nuestra condición de delegados al Congreso Nacional del Partido nos supone una misión gloriosa y una responsabilidad enorme. Debemos tener bien presentes las aspiraciones fundacionales y misiones del Partido; afianzar nuestros ideales y convicciones; realzar el gran espíritu fundacional del Partido; estudiar y comprender concienzudamente la teoría, la línea, las directrices y las políticas de la organización; implementar la disposición estratégica del Comité Central del Partido relativa a la construcción integral de un país socialista moderno y al impulso en todos los aspectos de la gran revitalización de la nación china; obrar más conscientemente en el estudio, acatamiento, aplicación y defensa de los Estatutos del Partido, y mantenernos altamente identificados con el Comité Central del Partido en ideología, política y acción. Debemos tener bien presente que el país es el pueblo, y el pueblo es el país; poner en práctica el propósito fundamental de servicio de todo corazón al pueblo; mantener los vínculos de uña y carne con las masas populares; estar siempre a su lado, pensar siempre en lo que piensan y trabajar junto a ellas; transmitir activamente la voz de los numerosos militantes y masas populares; ejercer de manera correcta nuestras atribuciones y responsabilidades como delegados, y someternos conscientemente a la supervisión del Partido y el pueblo. Debemos tener bien presente «lo que es primordial para el Estado»; acrecentar nuestra capacidad política de juicio, comprensión y ejecución, y llevar la delantera en cuanto a la salvaguardia de la autoridad y la dirección centralizada y unificada del Comité Central del Partido, en cuanto al acatamiento de la disciplina y reglas políticas y en cuanto a la mejora tanto de nuestro cultivo del espíritu del Partido como de nuestras cualidades y capacidades, todo con miras a aportar toda nuestra sabiduría y fuerza a la causa del Partido y el pueblo, sentar la pauta con nuestro ejemplo para toda la militancia y no defraudar la confianza que los numerosos militantes depositan en nosotros.

Xi Jinping señaló, durante el Congreso han expresado sus felicitaciones por el evento los comités centrales de los partidos democráticos, la Federación Nacional de Industria y Comercio y personalidades de las diversas etnias y de los distintos círculos sociales, así como también las amplias masas populares a través de diversos medios, mientras que nos han enviado telegramas o cartas de congratulación por él partidos políticos y organizaciones de numerosos países, en vista de lo cual el presidium de este Congreso les patentiza a todos ellos su sincero agradecimiento.

Xi Jinping recalcó, habiendo ya recorrido una trayectoria de centenaria lucha, el Partido Comunista de China ha emprendido una nueva vía de afrontamiento de pruebas. A lo largo de los últimos cien años, ha unido y conducido al pueblo de todas las etnias del país para la conquista de grandes victorias en la revolución de nueva democracia, en la revolución y la construcción socialistas y en la reforma y apertura, y la modernización socialista, así como para la apertura de la nueva era del socialismo con peculiaridades chinas. Los éxitos centenarios son inconmensurablemente brillantes, y el gran Partido centenario está exactamente en la flor de la vida. Tenemos plena confianza y capacidad para obrar nuevos y mayores milagros en la nueva era y la nueva expedición que harán al mundo entero mirarnos con nuevos ojos. Todos los militantes del Partido tenemos que unirnos estrechamente en torno al Comité Central del Partido, enarbolar la gran bandera del socialismo con peculiaridades chinas, afianzar nuestra convicción en la historia, aumentar la iniciativa histórica e ir audaces a la lucha y al triunfo, conduciéndonos con completa entrega a nuestro cometido y con brioso avance, a fin de unir y guiar al pueblo de todas las etnias del país en la lucha por el cumplimiento de los objetivos y tareas establecidos por el XX Congreso Nacional del Partido.

Tras finalizar las elecciones, asistieron a la sesión como invitados las personalidades no militantes que ejercen o han ejercido el cargo de vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional o vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, vicepresidentes de los comités centrales de los diversos partidos democráticos y de la Federación Nacional de Industria y Comercio, representantes de las personalidades sin afiliación partidista y de los círculos religiosos que se encuentran en Beijing, y miembros del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional y del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino que se encuentran en Beijing y son miembros de los partidos democráticos, personalidades sin afiliación partidista o de los círculos religiosos. Los camaradas responsables pertinentes del partido también estuvieron presentes en el evento.

El Congreso concluyó con pleno éxito al son de la majestuosa melodía de «La Internacional». F

