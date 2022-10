Entornointeligente.com /

El Teatro Baralt se vistió de Rock El sábado 22 de octubre tres bandas marabinas sacudieron la emblemática sede y a su público Con «Rock en el Baralt», concierto a beneficio de esta histórica casa de la cultura y el arte, embistió a quienes asistieron toda la potencia y estridencia de este género musical, estando el programa principalmente centrado en el estilo tradicional y clásico del Hard Rock y el Heavy Metal, específicamente del periodo que va desde finales de los 70 hasta inicios de los 90.

Se interpretaron piezas clásicas de bandas como Deep Purple, Pink Floyd, Iron Maiden, Bon Jovi… así como canciones propias, tanto por bandas jóvenes y recientes como por agrupaciones que ya forman parte de la historia del rock en Maracaibo.

La primera agrupación en presentarse fue Meikyo, el cuarteto con los integrantes más jóvenes del programa, compuesto por Samuel Lam como vocalista y segunda guitarra, Luis Salaverria en la guitarra líder, Euler Carrasquero en la bateria y Davide Di Turo en el bajo, quienes ofrecieron al público el repertorio más reciente, el tipo de banda que te hace venir las ganas de bailar y saltar, con algo de Glam y Grunge, una versión repotenciada y más veloz de «are you gonna go my way», de Lenny Kravitz, así como «dead or alive» de Bon Jovi, esta última como un sentido homenaje al amigo y Sensei de la banda, el finado Maestro Marcelo Boldrini.

La segunda banda fue más adulta y experimentada, Knister, compuesta por Johnatan Patiño en la guitarra y voz, Roberto Martínez en la guitarra y voz, Rafmar Rangel como voz principal, Gabriella Cardozo en el teclado y voz, Carlos Pacheco en el bajo y Jesús Gonzales en la bateria, con ellos nos adentramos en la zona de Deep Purple, Iron Maiden, Whitesnake, Ronnie James Dio y otros clásicos duros y puros, solos de guitarra alternados y una voz solista «poderosa como el trueno», por no hablar de la sección rítmica, agresiva y contundente. Una banda que además forma parte de la obra de teatro Montecristo, de la Academia Barikai.

Y llegamos al momento «clou» de la noche… para los que tenemos una cierta edad el momento más esperado, una de las bandas de heavy metal más antiguas de la ciudad y la única que aún está en actividad, la legendaria Arpía, la cual a inicios de los años 80 sacudía la escena rock de Maracaibo, junto a otras agrupaciones de alto calibre ya extintas, como Eclipse, Exocet, Krucys y Zeus (en estricto orden alfabético).

Arpía está conformada por Mauro Pérez en la batería y voz, José Manuel «Chemel» Noguera en el bajo, Claudio Dalia en la guitarra y voz solista y el Maestro Juan Ernesto Oropeza en los teclados. Sólo en los teclados se han alternado varios talentos, el resto de la banda es la misma desde el primer día. Si bien Eclipse sonaba a Judas Priest, Krucys sonaba a Black Sabbath y Zeus sonaba a Iron Maiden, desde aquella época Arpía siempre sonó a Arpía, y así siguen sonando, aunque mejoraron con el tiempo, como el buen vino.

Arpía se presentó con canciones propias, que dentro de su arquitectura musical «simple» (dicho por el mismo Maestro Claudio Dalia) tienen la sofisticación, el estilo, la potencia y el sentimiento que sólo puede llevar por dentro el rockero de nacimiento. No es fácil crear armonía partiendo de agresividad, pero Arpía logra este cometido con refinado y rabioso buen gusto. Heavy metal del bueno, para conocedores.

La velada concluyó con todas las bandas en el escenario interpretando «Comfortably numb» de Pink Floyd, había gente de todas las edades, de varias generaciones, resultaba nostálgico ver a los mismos amigos que hace 40 años veíamos en los conciertos, con las mismas franelas de Alice Cooper, de Black Sabbath, con los mismos pelos largos y la misma simpatía y hermandad de la adolescencia, aún cuando ya los cabellos escasean y los que quedan están blancos. Un hermoso renacer del Rock en Maracaibo, que esperamos se prolongue en el tiempo y haya vuelto para quedarse. A todos los que participaron y al Teatro Baralt, gracias infinitas!

