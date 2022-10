Corea del Sur y EE.UU. iniciaron maniobras militares conjuntas

Entornointeligente.com /

Las autoridades de Seúl precisaron que las maniobras «servirán de puente para la alianza entre Corea del Sur y EE.UU.».

Efectivos militares de Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron este lunes maniobras conjuntas a gran escala en el mar Amarillo como parte de los ejercicios anuales que tendrán lugar hasta este viernes, en medio de crecientes tensiones entre Pyongyang y Seúl, tras intercambiar disparados de advertencia.

LEA TAMBIÉN:

Corea del Norte advierte al Sur sobre ensayos militares con EE.UU.

De acuerdo con medios surcoreanos, la Marina de Guerra de la nación asiática comunicó que en los ejercicios denominados Hoguk participan 20 buques de guerra junto a helicópteros Apache del Ejército y aviones F-15K y F-16 de la Fuerza Aérea.

Según las autoridades, las maniobras «servirán de puente para la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos, protegiendo la vida y la seguridad de la población de una amenaza norcoreana en caso de crisis».

. @ROK_MND says the military drill off its west coast will include South Korean destroyers, frigates, Apache helicopters, and F-15K/KF-16 fighters.

The US Air Force will also participate in the exercise, with Apaches and A-10s, the South Korean statement says.

— William Gallo (@GalloVOA) October 24, 2022 En este sentido, las fuentes castrenses precisaron que el objetivo fundamental de Hoguk es mejorar las capacidades de las fuerzas marítimas de contraoperación especial y en «las respuestas a las provocaciones de Corea del Norte».

Por su parte, el oficial del Ejército estadounidense, Sean Kasprisin, destacó el éxito de los ejercicios mientras enfatizó que los mismos «han demostrado la fuerza de la alianza» que ha incrementado el número de maniobras conjuntos en los últimos meses.

Las dos #Coreas intercambiaron hoy disparos de advertencia en su frontera marítima occidental acusándose mutuamente de vulnerarla, según informaron los ejércitos de ambos países, en una nueva muestra de la creciente tensión en la península pic.twitter.com/ok0dh4tzQe

— Iramsy Peraza (@IramsyteleSUR) October 24, 2022 Previamente, Corea del Sur ejecutó disparos de emergencia ante el cruce de la frontera marítima por parte de un buque norcoreano, lo cual provocó que las fuerzas de Pionyang realizaran disparos con lanzacohetes.

Las contradicciones en la península coreana se han agudizado por el incremento vertiginoso de las pruebas de misiles balísticos desde el pasado mes, lo cual también ha provocado disputas con el gobierno de Japón.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com