Concurso «Come, Scusa? Non ti followo» culmina el 31 de octubre

CARACAS – Hasta este 31 hay chance de participar en el concurso «Come, Scusa? Non ti followo», dirigido a jóvenes de 14 a 25 años de edad y que fue anunciado en el marco de al Settimana della Lingua Italiana que organizó la Embajada de Italia junto a un grupo de intuiciones del Sistema Italia aliadas.

El certamen promueve la creación de una composición musical con tema libre, que combine dos o más idiomas en la misma pieza, de los cuales uno de ellos debe ser el italiano y que deberán grabar en un video. Las tres mejores propuestas serán recompensadas con premios en metálico.

El propósito de esta iniciativa es mostrar, precisamente, cómo las formas de expresión de los jóvenes contribuyen a la evolución y enriquecimiento de la lengua italiana y cómo cada día se combinan y fusionan palabra de otros idiomas.

Elisabetta Balasso, profesora de la Universidad Metropolitana y del Instituto Italiano de Cultura de Caracas y creadora de esta iniciativa para acercar el italiano a los jóvenes de forma dinámica y divertida, destacó que «una canción resulta más atractiva que un texto escrito para alcanzar a los jóvenes, porque la música permite el uso de palabras no académicas, creadas y adoptadas por los jóvenes, como el eslogan ‘¿Come, scusa? Non ti followo’».

Indicó que de esta manera se puede comprobar que la lengua italiana está viva y se transforma por la intervención de otros idiomas, adoptando modismos, palabras compuestas y nuevas sensibilidades.

«Los cambios que la juventud propone permiten desligar la lengua del uso literario y aceptar su uso coloquial, callejero y en constante mutación, y esto aparece rápidamente en la música actual» señaló la catedrática.

Los competidores podrán crear piezas individual o en grupos en cualquier género musical, con tema libre, pero deben vivir al menos desde hace dos años en Venezuela.

La música y la letra de la canción deben ser inéditas y la producción audiovisual deberá tener una duración de dos minutos y deberá entregarse la letra de la canción

Las bases para poder participar están en https://bit.ly/slimve2022 y a través del formulario de formaliza la inscripción.

Tras una clasificación del jurado que verificará que se cumplan con los requisitos mínimos, el público determinará con su voto entre el 1 y 4 de noviembre, los ganadores del video clip desde el portal www.slim.com.ve

Los nombres de los ganadores se anunciarán en un acto público el domingo 06 de noviembre, en el Centro Italiano Venezolano de Caracas, quienes se llevarán en el primer lugar US$ 1.500, el segundo US$ 1.000 y el tercero US$ 600.

Vale recordar que la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo es una iniciativa promovida por la red cultural y diplomática del Ministerio italiano de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, que se organiza cada año sobre un tema que invita a una amplia programación cultural.

En Venezuela tiene lugar del 17 al 24 de octubre y la programación incluyó una gira por algunas escuelas italianas para realizar actividades vinculadas con las artes plásticas y el idioma italiano en todos los niveles académicos.

Contó además con concurso para estudiantes de bachillerato que realicen un arte pop sobre la influencia del idioma italiano como lenguaje en la cotidianidad.

Para mayor información se recomienda ver www.ambcaracas.esteri.it y www.iiccaracas.esteri.it o la cuenta de Twitter: @ItalyinVEN @IICCaracas e Instagram @iiccaracas

