Chris Paul llegó a 11.000 asistencias en victoria de los Suns

LOS ÀNGELES.- Frente a uno de los rivales más potentes del Oeste como son Los Angeles Clippers, los Phoenix Suns se regalaron este domingo una victoria plácida (95-112) en un partido en el que Chris Paul se convirtió en el tercer jugador en la historia de la NBA en superar las 11.000 asistencias.

Secured the W. pic.twitter.com/u9bdysMEJS

— Phoenix Suns (@Suns) October 24, 2022 Con sus 11 asistencias de la noche (además de 7 puntos y 8 rebotes), el veterano base se unió a un muy selecto grupo en el que solo aparecen otros dos maestros del baloncesto: John Stockton (15.086) y Jason Kidd (12.091).

Adicional a eso, Paul es el único jugador en la historia de la NBA que ha superado los 20.000 puntos y las 11.000 asistencias.

Chris Paul joins Jason Kidd and John Stockton as the only players in NBA history to record 11,000 or more career assists.

Congrats, CP3! pic.twitter.com/IR7QFqk7sV

— NBA (@NBA) October 24, 2022 En esta noche para el recuerdo de Paul también brilló Devin Book er, excelente de principio a fin y que encabezó a los Suns con 35 puntos (13 de 21 en tiros, 5 de 9 en triples) un rebote y 4 asistencias.

Al margen del recital de Booker, Phoenix destacó por su esfuerzo colectivo con 11 de sus 12 jugadores de la rotación aportando puntos esta noche.

En unos Clippers con poca fluidez ofensiva, Marcus Morris fue el máximo anotador con 22 puntos y 5 rebotes.

EFE

LINK ORIGINAL: Union Radio

