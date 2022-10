Entornointeligente.com /

Boris Johnson renuncia a presentarse como candidato a primer ministro de Reino Unido Palabras clave: Reino Unido, Primer ministro, Boris Johnson

El ex primer ministro británico, Boris Johnson, anunció el domingo que no se postulará como candidato en la carrera por Downing Street, dejando el camino abierto al gran favorito, Rishi Sunak, para suceder a Liz Truss como jefe de gobierno.

«Desgraciadamente, en los últimos días he llegado a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto. No se puede gobernar con eficacia si no hay un partido unido en el Parlamento», dijo en un comunicado.

Sin embargo, Johnson precisó que habría conseguido los 100 patrocinios necesarios para presentarse. Las solicitudes deben cerrarse a las 14:00 (hora local) del lunes.

El controvertido ex primer ministro se dijo convencido de que habría tenido, de ser candidato, «una buena oportunidad (…) de volver a Downing Street» y estar «bien situado» para liderar su campo durante las próximas elecciones legislativas previstas para dos años.

Su retirada podría allanar el camino para el nombramiento del exministro de Finanzas Rishi Sunak el lunes: actualmente es el único candidato con los 100 simpatizantes necesarios. La otra candidata, Penny Mordaunt, está lejos de serlo.

