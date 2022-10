Alcaraz, Nadal y Ruud mantienen el podio de la ATP

Entornointeligente.com /

MADRID.- Los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal junto con el noruego Casper Ruud se mantienen inamovibles en el podio de la clasificación mundial de la ATP por cuarta semana consecutiva.

E l único cambio en el top 10 lo protagoniza el canadiense Felix Auger-Aliassime , al que su victoria en el torneo de Amberes le permite ganar un puesto, ahora noveno, en detrimento del estadounidense Taylor Fritz.

Who will move up in the Race to Turin this week? 🤔 @PepperstoneFX | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/LGJjgSc2iI

— ATP Tour (@atptour) October 24, 2022 Cuarto es Daniil Medvedev, el griego Stefanos Tsitsipas, quinto, el alemán, Alexander Zverev, sexto, el serbio Novak Djokovic, séptimo y Andrey Rublev, octavo.

Los otros dos ganadores de los torneos de la semana pasada no encuentran demasiada incidencia de cara al ránking. El italiano Lorenzo Musseti, ganador en Nápoles, gana un puesto y ahora es el 23, mientras que el danés Holger Rune que venció en el torneo de Estocolmo, gana dos para ser el 25.

EFE

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com