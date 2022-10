Adulta mayor queda delicada tras accidente

Entornointeligente.com /

Una mujer de unos 68 años, a quien de momento no identifican, permanece delicada en la clínica de Siquirres al sufrir un accidente automovilístico en el que cuatro personas también resultaron involucradas. Este lamentable hecho ocurrió en la ruta 32, sobre el puente del río Reventazón, en sentido San José-Limón. Por razones que se desconocen uno de los vehículos, en apariencia uno de la marca Chevrolet, colisionó de frente contra un Toyota Hilux negro. Tras el fuerte impacto, los ocupantes de los automotores recibieron fuertes golpes, por lo que acudieron cuerpos de socorro de Bomberos y Cruz Roja para extraerlos con equipo hidráulico. La adulta mayor llevó la peor parte, ya que «presentó golpes en cabeza, cara y brazos», informó la benemérita. Los demás heridos no sufrieron lesiones de gravedad, por lo que no requirieron un traslado al centro médico. Por el momento los oficiales de tránsito investigan las causas que hicieron colisionar ambos vehículos.

PERIODISTA: Yiren Altamirano Bolaños

CRÉDITOS: Foto: Cortesía

EMAIL: [email protected]

Lunes 24 Octubre, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com