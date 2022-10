Activistas arremetieron con pasteles figura del rey Carlos III (+video)

Entornointeligente.com /

El grupo medioambientalista Just Stop Oil volvió a atacar, en esta oportunidad se presentaron en el Museo Madame Tussauds de Londres, Reino Unido.

Dos jóvenes, un hombre y una mujer, aparecieron junto a la figura de cera del rey Carlos III, en lo que parece un momento para retratarse junto al mandatario como parte de una foto para el recuerdo.

Pero, tras breves instantes, el dúo estampó dos pasteles contra el rostro del rey Carlos III.

Los activistas exigen que el Gobierno británico suspenda todas las licencias otorgadas para la producción de petróleo y gas.

La acción tiene lugar dos semanas antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP 27), que se celebrará en Egipto, y a la que el gobernante, aparentemente, no pretende asistir ni pronunciar un discurso, «siguiendo el consejo de la ahora ex primera ministra Liz Truss», señala Just Stop Oil.

Además, el grupo insta a la comunidad a protestar todos los días de octubre en la calle Downing Street de Londres, donde se encuentran las residencias oficiales del primer ministro y del canciller de Hacienda, así como el Parlamento.

