71% de los caminantes de Darién son venezolanos

CARACAS – El Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, informó que del total de personas que han cruzado el Darién entre el 1 de enero y el 22 de octubre, registradas en 204.986 migrantes, el 71,8% son venezolanos, lo que equivale a 147.203 connacionales.

Precisan que del 1 al 22 de octubre hubo 53.404 migrantes irregulares, de éstos 39.834 eran venezolanos.

Los registros indican un incremento constante, pues en mayo fueron 13.894, en junio 15.633, en julio 22.822, en agosto 31.104 y en septiembre totalizaron 48.204, es decir, que la cifra de viajeros ilegales ascendió a partir de mayo, porque el primer cuatrimestre los número demuestran que hubo 4.702 en enero; 4.262 en febrero, 4.827 en marzo y 6.134 en abril.

La peligrosa frontera entre Colombia y Panamá, es una amenaza para quienes la atraviesan, sin embargo la crisis humanitaria que vive Venezuela y otras naciones el región, casi duplica para el mes de octubre el total de 133.726 caminantes de 2021.

Panamá exige visa Pero un nuevo elemento sorprende este 23 de octubre a los desplazados venezolanos, con el anuncio de que las autoridades panameñas no permitirá el ingreso de migrantes venezolanos irregulares que viajen desde el norte hasta el sur del continente, a raía de que EEUU cerró su frontera terrestre.

Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración (SNM), anunció que los venezolanos que pretendan regresar por Panamá una vez devueltos de EEUU, requerirán visa autorizada para ingresar a Panamá, y no se les está autorizando ingresar por las fronteras de Costa Rica.

Recordó que la medida migratoria de exigir visa a venezolanos está activa desde 2017, cuando se obligó las visas estampadas en el pasaporte debido al gran flujo de viajeros que buscaban migrar hacia Panamá.

Explicó que los migrantes irregulares se recibirán en estaciones de recepción migratoria (ERM) situadas en la frontera con Colombia y con Costa Rica, allí toman sus datos biométricos, y recibirán alimentación y atención médica.

Asimismo, se conoció que 400 connacionales regresaran al país por vía aérea desde Panamá con el programa «retorno voluntario», tras el apoyo de la Embajada de Venezuela que los trasladó a un albergue temporal y se encargará de otorgarles salvoconductos y el apoyo necesario para el retorno.

Migraciones no van a parar Por otro lado y ante la crisis migratoria y situación en Darién, el vicepresidente de Asuntos Políticos de Primero Justicia, Tomás Guanipa, reiteró que mientras no haya un cambio político la situación migratoria se mantendrá y no va a parar, por ello pidió comprensión a los demás países.

«La tragedia del Darién es una realidad que el régimen pretende ocultar y ridiculizar, al decir que eso es mentira, pero son miles de vidas humanas que están en peligro por quienes ostentan el poder y se niegan a dejar que Venezuela avance», reseñó El Impulso.

Guanipa finalmente y después de conversar con funcionarios del Departamento de Estado y la Casa Blanca, expresó su frustración al saber que a los venezolanos les cierran las puertas, luego de que Venezuela fue una nación que siempre albergó a los migrantes de todo el mundo.

Redacción Caracas

