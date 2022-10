Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Leilão dos Correios Famílias endividadas Canabidiol Novo jogo do Mario Xi Jinping é confirmado como líder pelos próximos 5 anos na China Decisão de manter Xi Jinping no poder já era esperada e foi formalizada no Congresso do Partido Comunista, que encerrou neste domingo (23). Por g1

23/10/2022 01h13 Atualizado 23/10/2022

1 de 1 O presidente chinês, Xi Jinping, discursa durante a cerimônia de abertura do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China em Pequim, China, 16 de outubro de 2022 — Foto: Ju Peng/Xinhua via AP O presidente chinês, Xi Jinping, discursa durante a cerimônia de abertura do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China em Pequim, China, 16 de outubro de 2022 — Foto: Ju Peng/Xinhua via AP

O presidente da China Xi Jinping foi reeleito o secretário-geral do Partido Comunista Chinês e deve ocupar o cargo pelos próximos cinco anos. O anúncio foi feito neste domingo (23), pelo próprio presidente, ao fim do 20° Congresso do partido. Este é o terceiro mandato seguido de Xi, consolidando seu poder na liderança do país.

O cargo de secretário-geral de presidente na China está entre as funções acumuladas por Xi Jinping. Ele também foi reeleito como líder do exército, além da presidência – posição que está prestes a iniciar um terceiro mandato histórico como o líder chinês mais poderoso desde Mao Tsé-tung.

De acordo com a Reuters, a decisão de manter Xi Jinping no poder já era esperada.

No final do congresso, o ex-presidente da China, Hu Jintao, foi convidado a deixar o palco. Segundo a agência de notícias oficial Xinhua, Hu estava com problemas de saúde e precisava descansar.

O que muda na cúpula do governo chinês

O Comitê Permanente do Politburo é um grupo do governo que fica logo abaixo do líder do partido e responde diretamente à Xi Jinping.

Além do atual presidente chinÊs, também foram eleitos para o comitês Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang and Li Xi.

Durante discurso, Xi anunciou Li Qiang, um ex-secretário do partido em Xangai que não tem relação, como o «membro nº 2» e Zhao Leji, que já era membro do comitê anterior, foi promovido ao «nº 3». Desde 1990, o membro n° 2 do comitê assume o cargo de primeiro-ministro, enquanto o n° 3 lidera a legislatura.

Antes de anunciarem as mudanças para os próximos cinco anos, foram retirados do comitê o ex primeiro-ministro Li Keqiang, além de outros três membros: Li Zhanshu, Wang Yang e Han Zheng.

Segundo o governo chinês, eles saíram da cúpula por terem atingido o limite de idade, que atualmente é de 68 anos.

Na hierarquia do governo, abaixo do Politburo fica o Comitê Central. Nesse, o limite de idade é de 65 anos, o que fez outros nomes importantes do governo saírem, entre eles Yi Gang, diretor do banco central chinês, e Liu He, vice-premiê e chefe da economia da China.

O que muda na constituição

O encontro, que acontece a cada cinco anos, foi encerrado com a aprovação de emendas à constituição partidária que fortalecem a liderança de Xi Jinping.

A constituição partidária é um documento de autoridade máxima pelo qual todos os 96 milhões de membros do partido devem respeitar. As alterações feitas durante o congresso permanecerão válidas indefinidamente.

As revisões incorporam prioridades e direções políticas que Xi havia delineado no passado, incluindo:

Regras que definem o líder do partido como autoridade central do país e suas ideias como norteadoras do desenvolvimento da China Reconhecimento do partido como a força de liderança política suprema Oposição aos separatistas que buscam a independência de Taiwan Exigência de lealdade política nas forças armadas

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com