Sunak anuncia que é candidato a primeiro-ministro

Rishi Sunak anunciou, este domingo, a sua candidatura à liderança do Partido Conservador britânico, através de uma mensagem deixada nas redes sociais.

«O Reino Unido é um grande país, mas enfrentamos uma profunda crise económica. É por isso que estou a concorrer para ser o líder do Partido Conservador e o próximo primeiro-ministro», escreveu o ex-ministro das Finanças.

Subscrever Rishi Sunak – que perdeu a corrida à liderança dos «tories» para Liz Truss há pouco mais de um mês – elege como prioridades «recuperar a economia, unir o partido, servir o país». «A escolha que o nosso partido faz agora vai decidir se a próxima geração de britânicos terá mais oportunidades que a última», escreve o candidato no Twitter, sustentando que os desafios que se apresentam ao Reino Unido «são maiores do que nunca», mas «as oportunidades – se fizermos a escolha certa – são fenomenais».

Sunak garante «integridade, profissionalismo e prestação de contas» em todos os níveis do governo que venha a liderar e promete trabalhar todos os dias para conseguir os objetivos.

De acordo com fontes da campanha, Sunak é o único dos candidatos que já reuniu o apoio de pelo menos 100 deputados necessários para se qualificar para a corrida.

O segundo favorito, o antigo primeiro-ministro Boris Johnson, regressou no sábado de férias a Londres, mas ainda não declarou se vai avançar.

Os apoiantes de Sunak questionaram no sábado a sugestão de que Johnson também já garantiu o apoio de 100 colegas.

A imprensa britânica noticiou que os dois ter-se-ão encontrado para discutir um potencial acordo, o que não foi confirmado oficialmente.

Os candidatos à sucessão de Liz Truss, que se demitiu na quinta-feira após seis semanas em funções, têm até às 14.00 horas locais (mesma hora em Lisboa) de segunda-feira para formalizar as candidaturas.

Além de Sunak, apenas Penny Mordaunt, líder da Câmara dos Comuns [um cargo no governo equivalente a ministra dos assuntos parlamentares] é candidata. Mordaunt ficou em terceiro lugar atrás de Liz Truss e Rishi Sunak na eleição anterior para suceder a Johnson.

Mordaunt afirmou hoje à BBC ter o apoio de 105 deputados do Partido Conservador, embora as contagens de vários meios de comunicação social britânicos indiquem que o limiar ainda não foi atingido.

Segundo a BBC, Sunak está na frente com 129 assinaturas, Johnson com 55 e Mordaunt com 23.

«Estou muito confiante no progresso que estamos a fazer e garanto que estou nisto para ganhar», vincou Mordaunt, que se assumiu como estando entre Liz Truss e Rishi Sunak em termos de política fiscal.

«É preciso ter estabilidade [económica] para se conseguir impostos baixos e é preciso ter impostos baixos para fazer crescer a economia e criar essa estabilidade. É isso que eu defendo. É por isso que penso que estou em melhor posição para unir o nosso partido», argumentou.

Uma primeira votação reservada ao grupo parlamentar Conservador está prevista para segunda-feira caso se qualifiquem mais do que dois candidatos, sendo o resultado esperado às 18:00.

Os dois finalistas serão submetidos a um voto eletrónico dos cerca de 170.000 militantes «tory» e o resultado anunciado na sexta-feira, exceto se um desistir. Nesse caso, o vencedor poderá ser anunciado logo na segunda-feira.

O sucessor de Truss será indigitado primeiro-ministro e convidado pelo rei Carlos III a formar governo enquanto líder do partido com a maioria parlamentar.

