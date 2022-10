Rutina de 10 minutos para eliminar vientre abultado

Entornointeligente.com /

¡Quedan menos de tres meses para Navidad! Y es que cuando me di cuenta que aquel vestido rojo ajustado ya no me quedaba como yo recordaba no pude evitar sentirme nerviosa, pues aunque podría cambiar de look he guardado en mi armario más de medio año esta hermosa prenda que encontré en algún mercado vintage.

Fue entonces que me comprometí con una rutina de abdominales que me ha ayudado a eliminar mi vientre (especialmente el bajo). Si te encuentras en una encrucijada cómo yo, quizá esta idea te pueda ayudar con esa misión, así que atrévete a probar estos ejercicios.

Tres Plancha con rodilla Colócate en la posición de la plancha, lleva las rodillas en dirección al pecho (con fuerza) por quince repeticiones del lado derecho y las mismas del izquierdo. Espera tres minutos, finalmente vuelve a comenzar, esta idea también reafirmará tus brazos, además de la espalda en tiempo récord.

Abdominales con piernas flexionadas El truco de esta idea es que coloques tu cuerpo en una posición relajada boca arriba, dobla las rodillas y finalmente dirige tu pecho hacia los muslos. Aunque es una versión muy sencilla que seguramente conocías, nuestra recomendación es que revises tu técnica para obtener los resultados esperados.

Planchas con movimiento de cadera Si también quieres definir tu cintura, solo apuesta por la posición de plank y mueve ligeramente tu cadera de lado izquierdo, además del derecho. Lo más importante es que mantengas el abdomen contraído para que así se marque con mayor facilidad.

Por Panorama,Mx

Únete a nuestro canal de telegram, información sin censura: https://t.me/canal800noticias

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com