Presidente Pedro Castillo ofrece incluir en agenda del gabinete temas del VRAEM Cusco

Entornointeligente.com /

«Estaremos agendando en Consejo de Ministros las demandas del VRAEM, para que no solo se priorice un hospital; también se necesita una universidad porque los hijos de la población tienen que ser profesionales para industrializar el país», dijo, durante su visita a Pichari.. En la plaza de armas de esta localidad, el mandatario participó en el cuarto Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas, Rondas Campesinas, Comités de Autodefensa y Seguridad Indígena del Perú – Pachacútec. [Lea también: Presidente Castillo destaca próxima visita de una misión de la OEA ] A este encuentro asistieron más de mil personas, así como el ministro de Defensa, Daniel Barragán Coloma, y el congresista Guillermo Bermejo (PD). Mesa de trabajo Durante su discurso, el presidente propuso desarrollar una mesa de trabajo entre el Gobierno, las autoridades locales, los agricultores, profesores y jóvenes del VRAEM Cusco, a fin de solucionar las demandas que no fueron atendidas por gobiernos anteriores. Estas -dijo- sí serán consideradas durante su gestión. El jefe del Estado también criticó que los sectores de oposición llamen a los ministros a interpelación o los sometan a mociones de censura, interfiriendo con la labor que estos realizan. «Cuando bajamos al pueblo con los ministros para solucionar los problemas, inmediatamente los llaman para una interpelación. Cuando están atendiendo las necesidades del pueblo, los censuran. Cuando pasa eso, ahí sí tienen grandes pantallas», manifestó. (FIN) NDP/FGM Más en Andina: Respuestas de canciller César Landa a interpelación no ameritan una censura, dice el ministro Roberto Sánchez https://t.co/QWLPwbdAEL pic.twitter.com/137i7aZYBF

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 23, 2022 Publicado: 22/10/2022 Noticias Relacionadas Chávez: Promoción de la cultura propicia unidad más allá de tendencias políticas Presidente Pedro Castillo saluda a El Peruano por sus 197 años de fundación Respuestas de Canciller a interpelación no ameritan una censura, dice ministro Sánchez

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com