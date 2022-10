Nuevos detalles de la relación abierta de los Smith: Jada permite que Will viaje con su ex esposa, «ellos hacen lo suyo»

Entornointeligente.com /

En su reciente aparición en «Red Table Talk» de Jada Pinkett Smith, la ex esposa de Will Smith, Sheree Zampino, puede haberse sentido un poco rara cuando Jada dijo: «Hacen lo suyo». Sheree fue la presentadora invitada especial del miércoles (19 de octubre). ) episodio, ya que las dos mujeres hablaron sobre ser un «perdonador tóxico».

Jada Pinkett, Will smith y Sheree Zampino | Foto: latfan.

Jada reveló que Will «hace viajes» con Zampino cuando ella no está cerca. Bueno, incluso antes de que Sheree pudiera explicar el contexto de estos viajes, Jada afirmó que «ellos hacen lo suyo». Por otro lado, la exesposa de Will afirmó que se va de viaje de negocios con Will en busca de apoyo moral.

«Con Will, somos mejores como co-padres que como marido y mujer. Nos unimos para tener a Trey, nos tomó a los dos crearlo, pero luego cambiamos», explicó Zampino, quien comparte un hijo con Will. Sobre esto, Jada dijo: «Ustedes realmente se disfrutan».

