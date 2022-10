‘La venta de romo no influye en la delincuencia’

Entornointeligente.com /

La Asociación Unión Dominicana de Centro Nocturno pidió este domingo que el Ministro de Interior y Policía, Jesús «Chu» Vázquez, reconsidere la medida que impide que los negocios de bebidas ubicados en Villa Mella laboren horario regular. Comunicaron que la venta de bebidas alcohólicas no influye en la delincuencia, que azota la zona norte de Santo Domingo.

