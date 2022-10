La extraña marca en la mano de Putin que desata los rumores: ¿restos de una vía intravenosa?

Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Los rumores sobre la salud de Vladimir Putin no han dejado de surgir, sobre todo desde que el pasado mes de febrero, el autócrata ruso decidiera invadir la vecina Ucrania, en una operación militar que está causando miles de muertos en el país ocupado, así lo reseñó 20 MINUTOS .

Estos rumores se han vuelto a acrecentar después de que se difundieran unas imágenes del presidente ruso saludando a unos soldados, en los que se aprecia una extraña marca en el dorso de la mano derecha de Putin.

El corresponsal del Kyiv Post Jason Jay Smart compartió las imágenes en Twitter, y dijo que «los vídeos publicados por el gobierno (ruso) muestran lo que podrían ser marcas de una vía intravenosa en la mano de Putin».

La misteriosa marca en el dorso de la mano de Putin.ZVEDZA

Smart también afirmó que Moscú publicó dos videos: uno con marcas de agua para supuestamente ocultar las supuestas cicatrices de la mano de Putin y otro sin marcas de agua.

En cambio, el excorresponsal de Ucrania, Tom Warner, escribió: «Descargué los cinco vídeos de este evento publicados en Telegram en ZvezdaNews (canal estatal) y observé de cerca las tomas del dorso de la mano. Parece ser solo un ángulo extraño de sus venas abultadas».

«Pero la mano y la cara están hinchadas en todas las escenas. Esteroides a largo plazo», añadió Warner.

PUTIN’S HEALTH ??

Videos released by ?? Government news show what could be track marks, from IVs, on the hand of Putin.

For the same event, the Kremlin released two videos: One with tons of watermarks (making the hand harder to see), the other without any shot of his hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 22, 2022

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com