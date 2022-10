Kirkjubøargarður… a palos con la salud

Entornointeligente.com /

Las prioridades entregadas por el presidente a la recién nombrada ministra de salud son : listas de espera, salud mental y la reforma de salud, hay que agregarle universalización de la Atención Primaria y salvataje de ISAPREs incluido. Nada fácil a la cabeza de un sector de más de 250 mil funcionarios.

Un aspecto menos analizado es el de las instalaciones físicas y el equipamiento. Recién llegada la concertación, la cooperación italiana y alemana prometían financiar la recuperación del sector salud. Pronto el financiamiento se reveló homeopático para un déficit en lo físico, notablemente subestimado. Hoy la situación no es radicalmente distinta. A la cual se agregan las quiebras sistemáticas de empresas que dejan obras a medias y hoy, un costo notablemente distinto de los proyectos en relación a lo calculado y financiado.

Según los últimos informes dados a conocer a la opinión pública, la ejecución presupuestaria en inversión del Ministerio de Salud (MINSAL) es de un 19%. ¿Causas? Múltiples: aumento de costos, falta de oferentes, quiebre de empresas, abandono de obras, etc. Otra posible causa a considerar es la falta de personal competente en cantidad y capacidad para evaluar, hacer seguimiento, elaborar projectos y licitaciones públicas. Recién después de ese largo proceso, RS (recomendación sin observaciones) mediante del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, antiguo MIDESU, poder a posteriori adjudicar y recién ahí ejecutar el presupuesto. No mencionaremos los problemas y tiempos de transferencia de los recursos financieros entre los distintos niveles del aparato del estado, para poder hacer los pagos correspondientes, favoreciendo la quiebra de empresas. En este peculiar contexto se puede entender el abandono en que han quedado centros de salud familiar (CESFAM) con distintos grados de avance, hospitales aún no recepcionados, camas no instaladas porque las adecuaciones físicas no se terminaron por parte de la empresa contratista y el muro de lamentos que ya hemos descrito en otros artículos, como los más de treinta años esperando un nuevo Hospital Carlos Van Buren.

En la urgencia del recinto asistencial porteño amanecen en promedio 50 pacientes hospitalizados, de los cuales en promedio 15 están «por acostar» ( en una silla o berger ). Quedán hospitalizados alrededor de 3 a 5 pacientes por patología psiquiátrica en la urgencia, ahora es díficil clasificar si es «por acostar», por que uno de ellos llevó su propio colchon y lo puso en el suelo. Desconocemos cómo será la realidad en otros hospitales del país. Quizás somos los únicos, «Los Perlas del Pacífico».

Kirkjubøargarður es el nombre de la casa aún habitada más antigua del mundo, fué construida alrededor del año 1100, si en el siglo XI d.c ( estamos en el XXI). Esta casa está hecha de madera y esta emplazada en las Islas Feroe, esto es a una latitud similar a la de Oslo, Noruega, no precisamente un clima caribeño. La torre Mjøstårnet ,ubicada en esta última ciudad, es el edifico más alto del mundo realizado en madera con 85,4mts de altura, un poco más alto que el Edificio Isidora 2000 en el barrio El Golf de Santiago, este último con 22 pisos. Sí, son de «palo», como me denostó una colega cuando sugerimos la posibilidad de que se remodelara el servicio de urgencia de nuestro hospital en madera. Los invito a que busquen las imágenes del departamento de emergencia y torre crítica del Surrey Memorial Hospital en Columbia Británica de Canadá, con una temperatura promedio en diciembre de 2,3º C y una acumulación de nieve anual de 293mm. Las posibilidades de la madera hoy en día son infinitas dada la tecnología desarrollada y que si existe en nuestro país. No somos los más adecuados para enumerar las externalidades positivas del uso de la madera en la cosntrucción, para eso están los arquitectos, pero sólo mencionaremos algunas como la eficiencia energética, desempeño acústico, flexibilidad frente a movimientos telúricos, sensación acogedora y su impacto en la huella de carbono. Lo que si sabemos es que no podemos seguir esperando para darles una atención digna a nuestros pacientes, hay que ser revolucionarios y radicales, no quemando barricadas, buses o edificios si no buscando soluciones.

Creemos que es posible construir hospitales de madera. Ventajas, además de las ambientales en el amplio sentido de la palabra, son en la construcción. Se pueden generar soluciones modulares que se elaboren en determinados centros especializados, para posteriormente trasladarlas e instalarlas . Así se disminuyen los tiempos y requerimientos de mitigación en la construcción, como la interferencia en el funcionamiento del recinto asistencial. Un hospital completo puede ser demasiado para partir, aunque ya se hizo en 1855 durante la guerra de Crimea, con el Hospital Renkoi en Turquía. En 3 meses lleagaron las primeras piezas para ensmblar, finalizando modularmente con un hospital de 1500 camas. Acá podemos comenzara con remodelar los servicios de urgencia que lo requieran, a su vez aprovechar la oportunidad para mejora los flujos y la eficiencia en el funcionamiento. Lo que si es más urgente aún es construir centros de hospitalización abreviados o de cuidados diurnos para pacientes psiquiátricos. Los invitamos a ver las imágenes del Hopitaux Adamant en Paris, un «bote hospital» emplazado en el río Sena. No faltarán los que pondrán la «carreta delante de los bueyes», que no existe normativa, que nunca se ha hecho, que la SEREMi no lo va a autorizar, que se va a quemar, ¿qué vamos a hacer con las termitas?, etc.

Es una gran oportunidad para que confluyan la ministra de salud, los ministros de obras públicas, vivenda y urbanismo, con el apoyo de CORFO, la CORMA, el Instituto de Innovación de la Madera más todos quienes se quisieran sumar, para rápidamente resolver los nudos y ejecutar la solución. Incluso se podría revivir la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, dandole institucionalidad a una joint venture público-privado ¿Suena a post terremoto del 39 en Chillán? Basta mirar los sismógrafos de la salud pública para convencerse.

