Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Leilão dos Correios Famílias endividadas Canabidiol Novo jogo do Mario Jefferson desrespeitou decreto assinado por Bolsonaro que proíbe porte de granada em casa Decreto de 2019 prevê que o artefato bélico é produto controlado pelo Comando do Exército (PCE). Jefferson se entregou à polícia após passar 8 horas desrespeitando ordem do STF, além de ter atirado contra policiais federais. Por Camila Bomfim, GloboNews — Brasília

23/10/2022 20h24 Atualizado 23/10/2022

Um decreto de 2019, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), deixa claro que guardar granada em casa é proibido e que esse tipo de material é um «PCE» , ou seja, um produto controlado pelo Comando do Exército.

O artigo 45 desse decreto é claro ao dizer que é proibido colecionar materiais de uso exclusivo das Forças Armadas entre eles:

«Art. 45. É vedado o colecionamento dos seguintes PCE:

…

V – granadas, exceto se descarregadas e inertes; e

VI – munições de uso proibido».

Roberto Jefferson cometeu uma série de ilegalidades ao resistir à prisão neste domingo. Ele se entregou à polícia após passar 8 horas desrespeitando ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), além de ter atirado contra policiais federais.

Por isso, após atingir policiais com tiros e granada, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a PF pode prender Jefferson em qualquer horário, pois ele está em flagrante delito.

A lei de abuso de autoridade prevê que após as 21h não se pode cumprir mandado de busca e apreensão. Mas a mesma lei prevê exceções como o flagrante. E a decisão de Moraes deixou claro que o caso de Jefferson se enquadra nessa exceção, o que permite a prisão em qualquer horário.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com