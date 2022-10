Hamilton: «He estado tan, tan cerca…»

Entornointeligente.com /

Redacción Deportes, 23 oct (EFE).- El británico Lewis Hamilton (Mercedes) lamentó que la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos se le escapara en las últimas vueltas ante el empuje del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), pero se felicitó por el paso adelante de su escudería.

«Hemos venido con mejoras, acortamos un poquito la diferencia y he estado tan, tan cerca (de la victoria)… He hecho todo lo que he podido para estar por delante, pero (Verstappen) era un poquito más rápido que nosotros. Ha habido una gran estrategia y ha sido una gran carrera con Red Bull», dijo en la entrevista a pie de pista.

El heptacampeón del mundo envió sus «condolencias al equipo» Red Bull por la pérdida del empresario Dietrich Mateschitz y reconoció lo complicado que fue para él pilotar en el Circuito de las Américas.

«Estoy roto, el coche ha sido difícil hoy y ha sido increíble estar en el liderato porque es algo por lo que hemos trabajado mucho como equipo. Nos agarramos a eso, seguiremos empujando y lo daremos todo en las tres carreras que quedan. Ya vendrá», deseó Hamilton, que no ha podido estrenar su casillero de triunfos este curso. EFE (I)

