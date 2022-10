Galería ABRA exhibe obra de Lucía Vera en ARTBO 2022

Entornointeligente.com /

La galería venezolana ABRA participará por quinta vez en la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ARTBO), que se llevará a cabo entre el 27 y el 30 de octubre de 2022, en el tradicional salón ferial Corferias en la ciudad de Bogotá, Colombia.

En la edición número 16 de la feria, ABRA mostrará en la sección Proyectos (stand B9), el trabajo de Lucía Vera (Nueva York, 1986). Dicha sección reúne a ocho artistas bajo la curaduría de Inti Atawallpa Guerrero titulada «Proyectos de nación». Esta propuesta está conformada por distintos formatos visuales y sonoros, que no solamente revelan las secuelas de proyectos de nación fallidos, sino que también celebran el deseo, el humor, y el goce como resguardos críticos ante la eminente sombra apocalíptica del futuro.

La selección de obras de Lucía Vera comprende pinturas al óleo sobre tela, pero también piezas de cerámica que fueron nominadas por la artista como Claytings, una palabra creada por Vera para explicar el entrecruzamiento de medios –la pintura y la cerámica– que le permiten responder a interrogantes surgidas durante su proceso creativo, en torno a la manera de representar lo vivido y lo imaginado.

En palabras de la investigadora Costanza De Rogatis, «El goce y el juego que posibilitan a Lucía Vera, saltar entre medios para liberarse de la pesada historia de la representación pictórica, impulsan asimismo un proceso reflexivo desde donde la artista genera relaciones en torno al modo como piensa en las imágenes y en cómo las representa: imágenes que son a la vez pinturas y objetos, objetos que son también, pinturas e imágenes».

La muestra planteada por la galería ABRA en Proyectos, podrá ser apreciada entre el 27 y el 30 de octubre de 2022. La Feria ARTBO será la plataforma de 51 galerías provenientes de 15 ciudades del mundo y de más de 300 artistas que estarán en exhibición. Además, presentará novedades en la configuración de su espacio y curadores destacados en sus distintas secciones (Principal, Referentes, Proyectos, Sitio, Foro, Artecámara, Articularte y libro de artista) que la reafirman como una de las vitrinas culturales de más trascendencia en las artes plásticas de Colombia.

Lucía Vera [Nueva York, 1986]

En el 2010, recibe el BFA del Cooper Union School of Art en New York. Vera ha participado en diversas exposiciones colectivas desde el 2008, su trabajo se ha expuesto en Caracas, New York, París, Bath y Londres. Entre sus muestras grupales destacamos: Things you don’t do/Things you do do (2014, Bath School of ArtGallery, Bath), Connecting Worlds (2014, The Drawing Room, Londres), EastLondon Painting Prize (2014, Bowarts, Londres), Alter (2014, Galería Candelaria, Mayfair, London), Infero (2015, Rook & Raven Gallery, Londres) y The smaller, the larger (2016, Sobering Gallery, París). Asimismo, en el 2009 presenta su primera individual Zapatiento en la Goya18 Gallery en Barcelona. Al año siguiente, exhibe su segunda individual Amorbo en la Cooper Union Gallery en New York. En los años 2012 y 2013 participó en el programa de residencias de la Turps Banana School en Londres. Este año 2022 presentó su primera individual en Venezuela, bajo el título Saboveo en los espacios de la galería ABRA.

LINK ORIGINAL: Notaoficial

Entornointeligente.com