El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 23 de octubre de 2022

Aries

Basta de programar todo y permite que la vida te sorprenda. A veces pensamos que las cosas tienen que ser como esperamos y no es así, aún cuando tomen otro rumbo pueden ser maravillosas.

Tauro

Te reconcilias con un ser querido. Se aclaran varios puntos y se establece un compromiso a largo plazo. La clave es mantener una comunicación abierta y sana. Decir lo que se piensa con respeto y consideración. No evadir, pero tampoco enfrentar.

Géminis

No necesitas hacer mucho para que las cosas funcionen, sólo se tu y deja ser a la otra persona. Permite que sus almas se conecten en un intercambio desinteresado y silencioso que nutra sus corazones.

Cáncer

Te debates entre descansar o salir un rato y disfrutar de tu día. Lo que sea que decidas hacer está bien, lo único que importa es que lo disfrutes. Ya sea sólo o acompañado pon de tu parte para que tu Domingo sea liberador.

Leo

Día de emociones encontradas. Por un lado recibes una noticia no muy alentadora y por el otro te sientes feliz con tus logros de la semana. Sientes deseos de proteger y dar alegría a un ser querido. Es un buen día para tener pensamientos positivos y dar alguno que otro consejo a quien lo necesite.

Virgo

Criticas hasta lo más mínimo y es que aparentemente todo está mal, o por lo menos no es como quieres que sea. Se crean conflictos de la nada y todo se sale de control. Y esta vez el principal responsable eres tú. Si lo puedes crear también lo puedes solucionar.

Libra

Quieres vivir este día sin mayores responsabilidades y sin pensar mucho en lo que harás la próxima semana. Te distraes con lo que sea, agradeces lo que tienes y te dispones a comenzar el lunes sin expectativas.

Escorpio

Tu energía está un poco alterada hoy. Expresar tus sentimientos de forma equivocada y creas un caos alrededor. Tus seres queridos están confundidos y las relaciones se tensan. Pídele un poco de espacio, lo necesitas.

Sagitario

Tienes la agenda llena con grandes planes para hoy. Estás cansado pero aún así lleno de energía. Te levantas activo, haces un poco de ejercicio, comes bien y caminas con paso firme a crear recuerdos inolvidables.

Capricornio

Es un día ideal para reflexionar y tomar decisiones. Estás más claro que nunca y sabes exactamente que debes hacer para organizar tu vida. Durante días haz estado confuso pero ahora tomas las riendas, creas un plan y estás ansioso por implementarlo.

Acuario

Necesitas desahogarte, libertarte de lo que te oprime y necesitas hacerlo ya. Hazlo con el corazón en la mano y procura no herir a nadie en el proceso. Usa las palabras justas y necesarias, porque el que mucho explica, confunde.

Piscis

Estás inquieto y te sientes un poco alterado. No hay un motivo especial, sólo que hoy no te sientes tú. Haz perdido un poco la fe y la seguridad en ti mismo y necesitas recuperarla. No decaigas, respira profundo y reconéctate con esa parte de ti que sabe lo que quiere de la vida.

